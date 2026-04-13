إندريك يدخل الصورة! ريال مدريد يوافق على بيع نجمه الواعد بصفقة ضخمة من أجل إعادة ضم المهاجم البرازيلي للموسم 2026-2027

وفقًا لموقع «The Athletic»، أوضح ريال مدريد أنه لن ينظر في أي عروض صيفية لضم إندريك، وأكّد للنجم الشاب أن له دورًا مهمًا في مستقبل النادي. ومع تولي ألفارو أربيلوا دفة القيادة بعد رحيل ألونسو في يناير، أصبح الطريق مفتوحًا أمام إندريك لبدء صفحة جديدة. لكن للأسف، هذه أخبار سيئة لنجم شاب آخر في ريال مدريد: غونزالو غارسيا.

ويضيف التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً سيتم بيعه لإفساح المجال أمام إندريك، على الرغم من أنه وقع عقداً جديداً يمتد حتى عام 2030 في أغسطس الماضي.