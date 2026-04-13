إندريك يدخل الصورة! ريال مدريد يوافق على بيع نجمه الواعد بصفقة ضخمة من أجل إعادة ضم المهاجم البرازيلي للموسم 2026-2027
إندريك يثبت جدارته في فرنسا
سجل إندريك سبعة أهداف في 37 مباراة مع ريال مدريد في موسمه الأول بعد انضمامه للنادي قادمًا من بالميراس عام 2024، لكنه وجد أن وقت لعبه قد تقلص بشكل كبير بعد تعيين تشابي ألونسو مدربًا للفريق. ولم يشارك المهاجم البرازيلي سوى في ثلاث مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة ألونسو خلال النصف الأول من الموسم الحالي، مما دفع ريال مدريد إلى إعارته إلى ليون خلال فترة الانتقالات في يناير. أثبت ملعب جروباما أنه المكان المثالي لإندريك لاستعادة ثقته بنفسه، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ثماني أهداف في أول 11 مباراة له في الدوري الفرنسي، مما أدى إلى عودته إلى منتخب البرازيل قبل كأس العالم هذا الصيف.
ريال مدريد يستعد للتخلي عن غارسيا
وفقًا لموقع «The Athletic»، أوضح ريال مدريد أنه لن ينظر في أي عروض صيفية لضم إندريك، وأكّد للنجم الشاب أن له دورًا مهمًا في مستقبل النادي. ومع تولي ألفارو أربيلوا دفة القيادة بعد رحيل ألونسو في يناير، أصبح الطريق مفتوحًا أمام إندريك لبدء صفحة جديدة. لكن للأسف، هذه أخبار سيئة لنجم شاب آخر في ريال مدريد: غونزالو غارسيا.
ويضيف التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً سيتم بيعه لإفساح المجال أمام إندريك، على الرغم من أنه وقع عقداً جديداً يمتد حتى عام 2030 في أغسطس الماضي.
على غرار باز وشيمّا ورامون
سجل غارسيا ستة أهداف في 33 مباراة خاضها هذا الموسم، لكن 12 هدفاً منها فقط جاءت وهو في التشكيلة الأساسية، ويرى ريال مدريد أن تطوره سيكون أفضل في نادٍ آخر. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن حلمه في أن يصبح لاعباً معروفاً في صفوف «البلانكوس» قد انتهى.
باع ريال مدريد خريجي أكاديميته نيكو باز وجاكوبو رامون إلى كومو في عامي 2024 و2025 على التوالي، لكنه أدرج بنودًا لإعادة الشراء في الصفقات. فعل النادي الشيء نفسه عندما اشترى شتوتغارت تشيما أندريس الصيف الماضي، وستُتخذ خطوات لضمان عودة غارسيا أيضًا إلى البرنابيو يومًا ما.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يركز إندريك حالياً على إنهاء الموسم بقوة مع فريق ليون، الذي لا يزال ينافس على احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وبعد ذلك، يأمل في لعب دور رئيسي مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم قبل العودة إلى مدريد، حيث قد يصبح الجناح الأيمن الأساسي الجديد للنادي بعد تألقه في هذا المركز مع ليون.