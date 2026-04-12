Getty
ترجمه
إندريك يتحدث بصراحة عن علاقته بخابي ألونسو، حيث يرى اللاعب المعار من ليون الجانب الإيجابي لعدم حصوله على فرصة اللعب مع ريال مدريد
بداية صعبة في إسبانيا
في حديثه مع مجلة «فورفورتو»، استعرض إندريك تجربته في العاصمة الإسبانية حتى الآن. بعد انتقاله المرتقب في عام 2024 قادماً من بالميراس، حيث سجل 21 هدفاً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 82 مباراة، كانت التوقعات معقودة عليه بشكل كبير. وقد خاض في البداية 37 مباراة في موسمه الأول. ومع ذلك، انخفضت مشاركاته بشكل كبير تحت قيادة المدرب السابق لريال مدريد تشابي ألونسو في النصف الأول من الموسم الحالي، حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات. يضم ريال مدريد تشكيلة مليئة بالنجوم، مما يجعل من الصعب على المهاجم الشاب الحصول على مكان أساسي في التشكيلة، لكنه حافظ على موقفه الاحترافي طوال هذه الفترة الصعبة.
التعلم من ألونسو
على الرغم من غيابه عن المنافسات، لا يحمل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أي ضغينة تجاه ألونسو. بل إنه ينظر إلى تلك الحصص التدريبية على أنها مرحلة تعليمية حيوية. واعترف بأن الوضع كان صعبًا، لكنه حافظ على تركيزه. وقال لمجلة «فور فور تو»: «كانت علاقتنا طبيعية. لقد تعلمت منه الكثير. في التدريبات، أراني الجوانب التي يمكنني تحسينها لأقدم أداءً أفضل. كنت أبذل قصارى جهدي دائمًا في التدريبات. أحيانًا، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، قد تشعر ببعض عدم الاستقرار النفسي، لكنني واصلت العمل وانتظرت الفرصة المناسبة".
الاستمتاع بالحياة في فرنسا
وقد قاده هذا الصبر في نهاية المطاف إلى الدوري الفرنسي في يناير، حيث وفر له نادي ليون البيئة المثالية للانطلاق من جديد. ويظهر إندريك في أفضل حالاته، حيث سجل ستة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة في 15 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات. وقد غيرت فترة الإعارة المثمرة هذه منظوره تمامًا تجاه الصعوبات التي واجهها في البداية. وأضاف: "أعتقد أن لكل شيء سببًا". "ربما لو كان قد أشركني في المباريات أكثر، لما كنت أعيش هذه اللحظة السعيدة في ليون، مع المزيد من الفرص للقيام بما أحب أكثر من أي شيء آخر – لعب كرة القدم".
- (C)Getty Images
ما يخبئه المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، يظل التركيز الأساسي لإندريك منصبًا على إنهاء الموسم بقوة مع فريق ليون، في سعيه للحصول على مكان في تشكيلة المنتخب البرازيلي لبطولة كأس العالم 2026. وقد تم التأكيد بالفعل على أن اللاعب الشاب سيعود إلى مدريد الموسم المقبل لينافس على مكان في التشكيلة الأساسية إلى جانب لاعبين من أمثال كيليان مبابي.