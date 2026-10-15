"لو كان عليّ الرحيل سأفعل ذلك" .. إندريك يثير الشكوك حول مستقبله بعد ريمونتادا روما

بعد عودته من فترة إعارة مع النادي الفرنسي ليون، لا يزال المهاجم مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2030، وقد جذب بالفعل اهتمامًا كبيرًا من ثنائي الدوري الإيطالي، ميلان وروما.

ولكن ESPNتشير إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة ريال يرفضان تمامًا الموافقة على رحيل مبكر للاعب، في حين أن مورينيو مُصرّ على منح اللاعب الشاب مساحة أكبر مع الفريق الأول.

وفي حديثه عن التكهنات المحيطة بمستقبله وعلاقته بالمدرب البرتغالي، أوضح إندريك: "أتعامل مع الأمر يومًا بيوم. إذا كان عليّ الرحيل في يناير، سأرحل؛ وإذا كان عليّ البقاء، سأبقى. سأفعل ما يضعه الله في قلبي. أنا ممتن جدًا لمورينيو. إنه أحد أول المدربين الذين تحدثوا معي بصدق. أثق به ثقة كاملة. وطالما أنا هنا، فإن مهمتي ليست أن ألعب لكي يفوز المدرب، بل أن ألعب من أجل ريال مدريد. لكن بسبب كل ما يفعله من أجلي، سأقاتل من أجله ومن أجل ريال".

وفي إغلاق تام لباب الرحيل في الشتاء عشية مواجهة روما، قال مورينيو لشبكة TNT Sports: "انسوا الأمر، انسوا الأمر. انسوا أي أندية مهتمة. من الأفضل لهم أن يجلسوا، وإلا فسيتعبون من الانتظار. إنه لاعب أحبه، ويمتلك إمكانات لا تُصدق. وأي شخص مهتم به سيجد نفسه في معركة حقيقية معي، لأنني أعتقد أنه لا يحتاج إلى الذهاب على سبيل الإعارة، وسيحقق نجاحًا هائلًا هنا".