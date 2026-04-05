إندريك ضحية "باصي لصلاح" في ليون .. وتصرفه مع زوجته يدفع فونسيكا لفقدان الثقة به أمام أنجيه!

الحالة الغريبة من "عدم التمرير" لإندريك الليلة أمام أنجيه، لم نعتد عليها منذ انتقاله لليون في الميركاتو الشتوي الماضي معارًا من ريال مدريد، بل إن أرقامه تدعم التمرير له حتى في أسوأ أحواله، إذ ساهم في 11 هدف خلال 14 مباراة مضت (6 تسجيل، 5 صناعة).
هذا يجعلنا نتساءل: أهذا تأثير لقطة "الضعف" التي ظهر بها صاحب الـ19 عامًا رفقة زوجته في التوقف الدولي الأخير؟
في التوقف الدولي لشهر مارس، دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للبرازيل، بإندريك في الدقيقة 76 من ودية كوراتيا، وقد نجح نجم ليون في صناعة هدفين في فوز بلاده بثلاثية مقابل هدف وحيد.
لكن ظهر إندريك عقب المباراة باكيًا بشدة في أحضان زوجته التي كانت حاضرة للقاء من المدرجات، في مباراة لم تكن تحمل أي ضغوطات عليه أو على منتخب بلاده كونها ودية، ما أثار التساؤلات حول بكائه بهذه الطريقة.
صاحب الـ19 عامًا أكد عقب نهاية ودية البرازيل وكرواتيا أنه "شعر بضغط كبير قبل دخوله للملعب، وأنه في حاجة لتقديم أداء جيد، حتى أرسلت له زوجته رسالة مفادها أن وجوده مع بلده في حد ذاته انتصار، بغض النظر عما إذا شارك أو سجل هدفًا أو قدم تمريرة حاسمة، ومعها تلاشت كل الضغوطات عن كاهله".
لا نعلم أهذه اللقطة أوحت لفونسيكا ولاعبيه في ليون أن إندريك ليس في حالته حاليًا مع اقتراب موعد كأس العالم 2026 وأقل المواقف تؤثر به أم ماذا؟ لكن ربما، خاصةً مع تصرفه مع الكرة الغريب في الدقيقة 22 كما ذكرنا سلفًا!