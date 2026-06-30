"لقد تغيرت مسيرتي كثيرًا" .. إندريك يتحدث عن مزاعم الخلاف مع أنشيلوتي وعودته لريال مدريد

أعرب إندريك عن سعادته الغامرة بعد أن ساعد البرازيل في حسم تأهلها إلى دور الـ16 في كأس العالم، عقب الفوز 2-1 على اليابان، حيث لعب الشوط الثاني بأكمله. وفي تصريح صحفي نقلته صحيفة «آس»، تحدث إندريك عن مسيرته الأخيرة.

وقال البرازيلي الشاب: «أنا سعيد جدًّا وممتن لله لأن الأشهر الستة الماضية كانت استثنائية في حياتي. لقد تغيرت مسيرتي المهنية كثيرًا خلال هذه الفترة».

وأضاف: «في بداية هذا العام، لم أكن ألعب مع ريال مدريد، ثم أتيحت لي الفرصة للرحيل على سبيل الإعارة. أشكر الله على ذلك، وأشكر أيضًا نادي ليون على فتح أبوابه لي ومنحي الفرصة لإظهار إمكاناتي والوصول إلى كأس العالم».