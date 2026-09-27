بعد تبديله في الإحماء ضد إنجلترا .. مدرب إسبانيا يكشف طبيعة إصابة إريك جارسيا

ورغم أن التشخيص الأولي يبعث على التفاؤل، فإن جاهزية جارسيا لبقية فترة التوقف الدولي ما زالت تمثل علامة استفهام كبيرة.
ومن المقرر أن يسافر منتخب إسبانيا إلى مدريد لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية قبل اتخاذ قرار بشأن بقاء المدافع مع المجموعة في سلسلة المباريات الثلاث المقبلة.
ويستعد أبطال العالم لخوض فترة حافلة مع مواجهتي كرواتيا وتشيكيا في الأفق. وأشار دي لا فوينتي إلى أنه لن يتردد في استدعاء بديل إذا اتضح أن جارسيا لن يتمكن من استعادة جاهزيته الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال: «في الوقت الحالي، لا يبدو أن الأمر خطير، لكننا لا نعرف ما إذا كان سيكون جاهزًا للمباريات المقبلة. وإن لم يكن كذلك، فسننظر في استدعاء زميل آخر».