England winners losers Jude Bellingham Thomas Tuchel GFX 16:9
علي سمير

وجوده مثل عدمه .. الجميع يبحث عن مكان لبيلينجهام وقسوة توخيل تتحدى "مجاملة" أربيلوا!

كل شيء يسير على ما يُرام من دونه في ريال مدريد ومنتخب إنجلترا

جود بيلينجهام .. من مستويات خالية وتوقعات بالمنافسة على الكرة الذهبية وقيادة ريال مدريد للمنافسة والفوز بجميع الألقاب، إلى لاعب "لا مكان له" مع الميرينجي تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

الفريق حقق انتصارًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد في الديربي، وهو الخامس له على التوالي، رغم الكم الهائل من الغيابات والإصابات لرودريجو وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وغيرهم.

فكرة عودة مبابي إلى التشكيل سهلة ومفروغ منها، يمكنه اللعب بدلًا من براهيم دياز، ولكن ماذا عن جود بيلينجهام؟ هل مكانه لا يزال مضمونًا في تشكيل الفريق؟


    مجاملة أربيلوا

    من المنطقي لألفارو أربيلوا الحديث بدبلوماسية عن بيلينجهام بعد الفوز على أتلتيكو في الديربي، والتي شارك فيها الإنجليزي لمدة 16 دقيقة، بعد الغياب عن 6 مباريات في الليجا ومواجهتي بنفيكا ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ذهابًا وإيابًا.

    ولكنه عجز في الوقت ذاته، عن إجابة السؤال الأهم حول بيلينجهام، أين يلعب الدولي الإنجليزي؟، أربيلوا قال:"مشكلته هي أنه بارع جدًا في القيام بالعديد من الأشياء داخل الملعب، مميز جدًا عندما يصل إلى منطقة الجزاء، ولديه قدرة على حمل الكرة والانطلاق بها والتحرك بين الخطوط".

    وأضاف:"عندما يكون بارعًا في العديد من الأشياء بهذه الدرجة، يجب اختيار المكان الأفضل له، وهنا الأمر يعتمد بشكل كبير على ظروف كل مباراة، يجب إحاطته بالمجموعة المتناغمة معه أيضًا حتى تكون لديهم حالة من الانسجام".

    كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، لو بيلينجهام في حالته ومستواه الذي جاء به إلى ريال مدريد، سيلعب وكأساسي دون أي نقاش، لذلك كل هذه الكلمات تأتي كتجميل من أربيلوا للواقع الذي يعيشه اللاعب.

    المراكز التي شارك فيها بيلينجهام هذا الموسم جاءت كالتالي :

    صانع ألعاب : 16 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين

    لاعب وسط أيسر : 6 مباريات، لم يسجل وصنع هدفين

    لاعب وسط ارتكاز : 6 مباريات، سجل 3 أهداف ولم يصنع

    بالنظر إلى ما قدمه بيلينجهام هذا الموسم، سنجد مستويات متخبطة إلى حد كبير، والشكوك حوله ليست وليدة اللحظة، لأنه مرة أخرى، لو كان في مستواه للعب بسهولة في ظل تواجد أردا جولر والنجم الشاب تياجو بيتارش في مراكز يمكنه اللعب بها.

    الأمر لا يتعلق بريال مدريد فقط

    توماس توخيل مدرب إنجلترا لا يتمتع بنفس درجة أربيلوا من الدبلوماسية، بل قالها صريحة إن مركز بيلينجهام في كأس العالم ليس مضمونًا، وقد يجد اللاعب نفسه على دكة البدلاء لأن هناك من هم أفضل منه.

    من المعروف في إنجلترا أن ثنائي الارتكاز محجوز لديكلان رايس لاعب آرسنال، وإليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، وكل منهما يتفوق على بيلينجهام بمراحل خلال الموسم الجاري.

    وقال توخيل في وقت سابق، إن المركز الأفضل لبيلينجهام في ظل هذه الظروف هو صانع الألعاب رقم 10، وهنا توجد مشكلة أخرى، هناك 3 لاعبين يهددون مكانه في قائمة الأسود الثلاثة الأساسية في كأس العالم.

    مورجان رودجرز وفيل فودين وكول بالمر، جميعهم يتفوقون على بيلينجهام، حتى وإن انخفض مستوى نجمي مانشستر سيتي وتشيلسي على فترات خلال هذا الموسم.

    الأسوأ من ذلك بالنسبة لبيلينجهام، إنجلترا تلعب بصورة ممتاز جدًا في غيابه، لدرجة تجعل عدم وجوده ليس بالأمر الكارثي أو صاحب التأثير الضخم على الفريق.

    إنجلترا حققت العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم، 6 انتصارات في 6 مباريات، في سلسلة شارك بيلينجهام خلالها في مباراتين فقط، مما يعكس تراجع دوره الملحوظ، بعدما كان من أهم اللاعبين بالمنتخب.


    ظاهرة أربكت ألونسو

    صحيفة "آس" الإسبانية سلطت الضوء على الأزمة التي مر بها تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق في بداية الموسم قبل رحيله، ومحاولاته المستمرة للبحث عن مكان لبيلينجهام في الفريق.

    ألونسو قال خلال كأس العالم للأندية:"هو لاعب خط وسط أكثر من أي شيء آخر".

    كلمات ألونسو تخالف رأي توخيل، رغم أنه قام بتغيير خطته أمام أتلتيكو مدريد إلى 4/2/3/1، حتى يلعب بيلينجهام في مركز صانع الألعاب رقم 10 خلف كيليان مبابي.

    الخلل الدفاعي الذي تسببت فيه هذه الخطة وعدم تراجع فينيسيوس جونيور لمساعدة زملائه، جعلت ألونسو يتراجع عن تلك الفكرة.

    اللحظة الأفضل له هذا الموسم كانت بتسجيله في 3 مباريات متتالية أمام يوفنتوس وبرشلونة وفالنسيا، قبل أن يختفي من جديد ويدخل في دوامة الإصابات والبحث عن مركزه المناسب.

    الأمر يضع أربيلوا في ورطة كبيرة، لاعب جاء إلى ريال مدريد بمقابل مالي ضخم ويجب توظيفه والاستفادة منه حتى لا يفقد قيمته، وأما بيلينجهام، فهو المسؤول الأول عن إيجاد الإجابة للسؤال الأصعب، أين مكانه الأفضل في الملعب؟ عليه تركيز مجهوداته على أشياء محددة ولو بشكل مؤقت، حتى لا تقتصر مكانته على مجرد دبلوماسية ومجاملة من أربيلوا.