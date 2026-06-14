أعرب جود بيلينجهام، نجم خط وسط ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، عن تطلعات "الأسود الثلاثة" قبل المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026.
بيلينجهام يفتح قلبه: افتقدنا السعادة في يورو 2024.. ومنافسي بالمنتخب "لا يمكن إيقافه"!
طموحات إنجليزية ودروس مستفادة
وخلال مقابلة صحفية مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، سلط اللاعب الشاب الضوء على الدروس القاسية المستفادة من تجربة كأس أمم أوروبا 2024، مشيرًا إلى أن الضغوطات النفسية حرمت الفريق من متعة الإنجاز رغم بلوغ المباراة النهائية. كما حرص نجم النادي الملكي على الإشادة بالتطور المذهل لزميله مورجان روجرز، لاعب أستون فيلا، مؤكدًا على القوة الضاربة والعمق الاستراتيجي الذي تمتلكه قائمة المنتخب الإنجليزي في الوقت الراهن وتأثير ذلك على حظوظهم في المونديال.
أشباح اليورو وعقلية المونديال
وفي معرض حديثه عن الفارق الذهني بين البطولتين وسر التعامل مع الضغوط، قال بيلينجهام: "الشيء الأول هو أنه يجب على الجميع أن يكونوا على أتم الاستعداد، لأنني تعلمت أن من يسجل الهدف الحاسم في نهائي المونديال ليس دائمًا الاسم الأكثر توقعًا. الشيء الآخر هو أنك يجب أن تستمتع بهذه اللحظات. يجب أن تقدر الحصص التدريبية، والمباريات، والمعاناة عندما تكون على أرض الملعب، يجب أن تتذوق شعور أن تكون محاصرًا في موقف صعب. وعندما تفوز، يجب أن تستمتع إلى أقصى حد بنشوة النجاح في التفوق على منتخب آخر، لأنه نجاح هائل. في بطولة اليورو الأخيرة، لم تسر الأمور بشكل جيد. وصلنا إلى النهائي، ولكن بسبب الضغط لم نستمتع بالأمر حتى النهاية. من الواضح أن شيئًا ما لم ينجح، حتى خارج الملعب: لم نلعب بشكل جيد، وحتى عندما كنا نفوز لم نكن قادرين على الشعور بالسعادة الكاملة بما أنجزناه. ومع ذلك، فإن الفوز هو شعور يجب أن تتذوقه، ولا يمكنك أن تدعه يفلت منك بسرعة كبيرة وإلا فلن يساعدك ذلك".
سلاح روجرز وعمق التشكيلة
وحول تطور زميله المتألق وقوة دكة بدلاء المنتخب، أضاف بيلينجهام قائلًا: "لقد نشأنا أنا ومورجان معًا، نحن من نفس المنطقة، ولعبنا في نفس الفئات السنية. وإذا فكرت في الأمر الآن، أعتقد أننا كنا نؤمن دائمًا بأننا سنصل إلى هذه المرحلة. أتذكر جيدًا مورجان، كم كان بارعًا، وكم كان يتفوق بخطوة على الآخرين. عندما أسترجع تلك الذكريات، لا أعتقد أن أحدًا يتفاجأ بأننا نجحنا. ما أعجبني فيه هو ثقته بنفسه؛ خاصة منذ انضمامه إلى أستون فيلا، فهو لا يفقد تلك الثقة أبدًا، إنها ترافقه دائمًا. هذا ما يفعله اللاعبون الكبار، أولئك الذين يجدون طريقة ليكونوا حاسمين ويقودوا فريقهم للفوز حتى عندما لا يقدمون أفضل مستوياتهم، وهو ينجح في ذلك دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب متكامل، يمكنه اللعب في جميع مراكز خط الهجوم: أمام لاعب مثله، لا تعرف كيف تدافع. أنا أقدر اللاعب المتكامل الذي يمتلك العديد من نقاط القوة، والذي يعرف كيف يتحرك في الملعب ويفعل كل شيء بمستوى عالٍ. وأنا معجب للغاية بقدرته على إنهاء الهجمات. مورجان هو لاعب رائع ليكون زميلاً في الفريق، ومحفزًا، ومنافسًا".
وختم: "من بين الأشياء التي لاحظتها في هذا الفريق أن المستوى لا ينخفض أبدًا. تنظر إلى الأساسيين فتتأكد أنه فريق رائع. نقوم بإجراء ثلاثة أو أربعة تغييرات، كما حدث في المباريات الودية الأخيرة، وقد تعتقد أن المستوى يجب أن ينخفض، لكن مستوانا لا ينخفض أبدًا".