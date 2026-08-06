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Gianni Infantino Getty
محمد سعيد

ترجمه

إنجلترا والاتحاد الأوروبي يواصلان التهديد بمقاطعة كأس العالم رغم اعتذار جياني إنفانتينو!

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كأس العالم
إنجلترا

الحرب لا زالت مشتعلة داخل فيفا

لا تظهر أي بوادر على تراجع حدة الصراع الداخلي الدائر في قمة كرة القدم العالمية، حيث أعادت إنجلترا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تأكيد موقفهما بشأن احتمال مقاطعة كأس العالم.

وعلى الرغم من الاعتذار العلني الذي قدمه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن خططه التجارية المثيرة للجدل، تظل الدول الأوروبية ثابتة في معارضتها لقيادته.

  • يويفا يرفض مقترحات الفيفا

    لا يزال خطر المقاطعة المثيرة لمسابقات الفيفا من قبل إنجلترا ودول أوروبية أخرى حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها، وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي، عندما طرح إنفانتينو مخططًا مثيرًا للانقسام يهدف إلى إنشاء شركة تابعة جديدة لإدارة وبيع حصص كبيرة في الأصول الرئيسية، بما في ذلك كأس العالم، قبل أن ينهار هذا المخطط المثير للجدل في نهاية المطاف، ليلة الجمعة.

    وفي بيان شديد اللهجة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لشبكة سكاي نيوز: "كانت الاتحادات الأعضاء في يويفا واضحة جدًّا بشأن الشروط المرتبطة بعدم المشاركة في مسابقات الفيفا. أولًا، كان لا بد من سحب المقترحات المتعلقة ببيع المسابقات الكبرى، وثانيًا، كان لا بد من تقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات التي تشوه صورة اللعبة بهذه الطريقة أبدًا. ولم يتم استيفاء هذه الشروط".

    وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشكل لا لبس فيه في بيانها الصادر يوم السبت أنها فقدت الثقة في رئاسة جياني إنفانتينو. ولا يزال هذا الموقف ساريًا".

    وتابع: "لا يغير الإعلان الذي صدر أمس بأن بعض الأشخاص العاملين لدى رئيس الفيفا (والذين تعتمد مسيرتهم المهنية على رضاه) يتفقون معه شيئًا من ذلك".

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  • InfantinoGetty Images

    إنفانتينو يعتذر وسط دعوات لاستقالته

    في مواجهة تمرد متصاعد، أصدر إنفانتينو والأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، رسالة مشتركة في محاولة لتهدئة الوضع. وأعربت الرسالة عن الأسف إزاء الطريقة التي تم بها تنفيذ الخطة التجارية، لكنها لم تصل إلى حد إجراء التغيير الشامل للقيادة الذي تطالب به العديد من الاتحادات الأوروبية.

    وجاء في الرسالة الرسمية الصادرة عن القيادة العليا للفيفا: "نعتذر بصدق عن هذه الأخطاء ونتعهد بعدم تكرارها. ونقر بأن أخطاءً أخرى قد ارتُكبت بعد تسريب الاقتراح إلى وسائل الإعلام. وبناءً على ذلك، سنجري المراجعة اللازمة، وسيُقدَّم تقرير إلى مجلس الفيفا في اجتماعه المقرر المقبل".

  • الدفاع القانوني وتحذيرات زيورخ

    سارع مسؤولو الفيفا إلى الدفاع عن شرعية خططهم الأصلية وحذروا من أي تسريبات أخرى للمعلومات السرية.

    وأصرت الهيئة الإدارية على أن إجراءاتها كانت ضمن حدود لوائحها الأساسية، حتى في الوقت الذي استقبلت فيه الأوساط الكروية العالمية بفزع فكرة بيع أجزاء من البطولة الأكثر شهرة في هذه الرياضة.

    وكتبت القيادة في زيورخ: "مع سحب المشروع، لن يتسامح الفيفا بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحسن إدارته والإجراءات القانونية السليمة، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية اسمها وسمعتها والحفاظ عليهما. كل ما تم القيام به، تم في امتثال تام للإطار التنظيمي للفيفا".

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  • Infantino CeferinGetty Images

    تأثير فوري على المنتخبات الإنجليزية

    قد تبدأ تداعيات هذا النزاع المستمر في الظهور اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث ستقع منتخبات إنجلترا للشباب والكبار في مرمى النيران.

    وتُعد بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا أول نقطة اشتعال رئيسية للمقاطعة المقترحة، وهي البطولة التي أعلنت إنجلترا بالفعل عن تشكيلة تدريبية للمشاركة فيها.

    وبالنظر إلى المستقبل، فإن جدول مباريات المنتخب الأول يفرض عقبات أكبر على إنفانتينو يتعين عليه تجاوزها إذا أراد تجنب مشاركة ضعيفة في كأس العالم.

    ومن المقرر أن تُقام مباريات الملحق التأهيلية لكأس العالم للسيدات 2027، التي تشارك فيها إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، في شهر أكتوبر.