إنجاز "مالي" هذه المرة .. ميسي يلتحق برونالدو في نادي "المليار"
ميسي يلحق برونالدو في صفوف النخبة المالية
لم يعد ليونيل ميسي مجرد عملاق على أرض الملعب؛ بل أصبح رسمياً عضواً في نادي المليارديرات.
وفقًا لتحليل أجرته بلومبرج، حصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على أكثر من 700 مليون دولار (521 مليون جنيه إسترليني) من الرواتب والمكافآت منذ عام 2007. وعند احتساب الضرائب وأداء السوق والدخل من مجموعة واسعة من الاستثمارات والرعايات، يؤكد مؤشر بلومبرج للمليارديرات أن صافي ثروته قد تجاوز عتبة المليار دولار.
يضع هذا الإنجاز قائد إنتر ميامي جنبًا إلى جنب مع رونالدو، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى هذا الإنجاز بعد انتقاله إلى فريق النصر السعودي في عام 2023. في حين أن علامة رونالدو التجارية قد بُنيت دائمًا على آلة تسويق متنوعة، كان صعود ميسي إلى ثروة من 10 أرقام صعودًا ثابتًا بقيادة عائلته وشراكاته الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوروبا.
تأثير انتقال إنتر ميامي
في حين توقع الكثيرون أن يحذو ميسي حذو رونالدو بالانتقال إلى الشرق الأوسط، إلا أنه رفض عرضًا ضخمًا بقيمة 400 مليون دولار (298 مليون جنيه إسترليني) سنويًا للعب في الدوري السعودي للمحترفين. وفي معرض حديثه عن هذا القرار، قال ميسي سابقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: «لم يكن المال أبدًا مشكلة بالنسبة لي، ولا عقبة في أي شيء. لو كان الأمر يتعلق بالمال، لذهبت إلى السعودية أو إلى أي مكان آخر».
بدلاً من ذلك، أثبت انتقاله إلى دوري كرة القدم الأمريكي أنه ضربة معلم في الهندسة المالية. كشف خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، أن إجمالي راتب ميسي السنوي من النادي يتراوح بين 70 و80 مليون دولار، لكن الصفقة تتضمن خيارات أسهم مبتكرة واتفاقيات لتقاسم الإيرادات مع Apple TV. وقد ارتفعت القيمة السوقية لإنتر ميامي بشكل كبير لتصل إلى 1.45 مليار دولار، مما يجعلها أغلى فريق كرة قدم في الولايات المتحدة وتحتل المرتبة 16 عالمياً، متقدمة على أندية مثل نيوكاسل يونايتد.
تنويع الاستثمار
لا تقتصر ثروة ميسي على عقود اللعب فحسب. فبتوجيه من والده خورخي والمصرفي الإسباني ألفونسو نيبوت أرميسن، قام اللاعب الأرجنتيني بتنويع استثماراته لتشمل مجالات متنوعة بدءًا من العقارات وصولًا إلى السلع الاستهلاكية. وفي أواخر عام 2024، أدرج صندوقًا استثماريًا عقاريًا في البورصة الإسبانية بقيمة 232 مليون دولار (173 مليون جنيه إسترليني)، ويشمل هذا الصندوق عدة فنادق فاخرة وعقارات تجارية.
كما توسع في صناعة الأغذية والمشروبات، حيث أطلق مشروب "Mas+ by Messi" الرياضي واستثمر في سلسلة المطاعم الأرجنتينية "El Club de la Milanesa". تضمن هذه المشاريع استمرار علامة ميسي التجارية في تحقيق إيرادات كبيرة بغض النظر عن أدائه على أرض الملعب، متبعاً النهج الذي وضعه أساطير رياضية أخرى مثل مايكل جوردان وروجر فيدرر.
التحضير لمستقبل ما بعد التقاعد
مع اقتراب مسيرته من نهايتها، بدأ ميسي بالفعل في دخول عالم ملكية أندية كرة القدم. فقد استحوذ مؤخرًا على نادي كورنيلا الذي يلعب في الدرجة الخامسة الإسبانية، كما يمتلك حصة في نادي ديبورتيفو LSM إلى جانب زميله السابق لويس سواريز. كما تدير عائلته نادي «لوس ليونيس» في مسقط رأسه روزاريو، مما يضمن له إرثًا باقيًا في عالم كرة القدم.
من الواضح أن الفائز بثمانية ألقاب للكرة الذهبية يتطلع إلى الحياة بعد صافرة النهاية. وفي كلمة ألقاها في منتدى للأعمال في ميامي العام الماضي، اعترف ميسي باهتمامه المتزايد بعالم الأعمال، قائلاً: "كرة القدم لها تاريخ انتهاء صلاحية. الأعمال هي شيء أحبه، وأنا أتعلم عنه".