إنجاز "مالي" هذه المرة .. ميسي يلتحق برونالدو في نادي "المليار"

لم يعد ليونيل ميسي مجرد عملاق على أرض الملعب؛ بل أصبح رسمياً عضواً في نادي المليارديرات.

وفقًا لتحليل أجرته بلومبرج، حصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على أكثر من 700 مليون دولار (521 مليون جنيه إسترليني) من الرواتب والمكافآت منذ عام 2007. وعند احتساب الضرائب وأداء السوق والدخل من مجموعة واسعة من الاستثمارات والرعايات، يؤكد مؤشر بلومبرج للمليارديرات أن صافي ثروته قد تجاوز عتبة المليار دولار.

يضع هذا الإنجاز قائد إنتر ميامي جنبًا إلى جنب مع رونالدو، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى هذا الإنجاز بعد انتقاله إلى فريق النصر السعودي في عام 2023. في حين أن علامة رونالدو التجارية قد بُنيت دائمًا على آلة تسويق متنوعة، كان صعود ميسي إلى ثروة من 10 أرقام صعودًا ثابتًا بقيادة عائلته وشراكاته الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوروبا.