إنجاز لم يضاهيه سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.. مبابي يُسطر كُتب التاريخ في ريال مدريد رغم الصافرات!
مبابي يحصد لقب «بيتشيتشي» مرة أخرى
حسم مبابي رسمياً لقب هداف الدوري الإسباني (بيتشيتشي) لموسم 2025-2026 بعد تسجيله هدفاً في فوز ريال مدريد 4-2 على أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الموسم. وبهذا الهدف، رفع النجم الفرنسي رصيده إلى 25 هدفاً في الدوري خلال الموسم. وتصدر المهاجم الترتيب متقدماً على مهاجم مايوركا فيدات موريكي، الذي أنهى الموسم برصيد 23 هدفاً. وجاء أنتي بوديمير لاعب أوساسونا في المركز الثالث برصيد 17 هدفاً، بينما سجل ثنائي برشلونة فيران توريس ولامين يامال 16 هدفاً لكل منهما. كما تصدر نجم "البلانكوس" قائمة الهدافين في الدوري الإسباني من حيث إجمالي التسديدات بـ 63 تسديدة، مما يؤكد تأثيره الهجومي طوال الموسم. وأنهى موريكي الموسم بـ 50 تسديدة، بينما سجل زميله فينيسيوس جونيور 46 تسديدة.
مبابي ينضم إلى نخبة اللاعبين في إسبانيا
يضع لقب هداف الدوري الذي حصل عليه مبابي مؤخرًا اسمه جنبًا إلى جنب مع بعض أكبر الأسماء في تاريخ الدوري الإسباني. وكان الفرنسي قد فاز بلقب بيتشيتشي الموسم الماضي برصيد 31 هدفاً قبل أن يحافظ على اللقب هذا العام بفضل موسم آخر حافل بالأهداف. ويجعله هذا الإنجاز أول لاعب منذ رونالدو (2014 و2015) يفوز باللقب في موسمين متتاليين مع ريال مدريد. وعلى مدار الـ38 عاماً الماضية، لم يتمكن سوى مجموعة محدودة من اللاعبين، من بينهم ميسي، من الاحتفاظ باللقب في مواسم متتالية.
الوداع الحزين يلقي بظلاله على موسم صعب
كما اتسمت المباراة الأخيرة لريال مدريد في الموسم هذا بوداع عاطفي في ملعب سانتياجو برنابيو. فقد حظي داني كارباخال بتصفيق حار أثناء ظهوره الأخير مع النادي، في حين ودّع ديفيد ألابا الجماهير بعد انتهاء فترة لعبه في العاصمة الإسبانية، بينما تلقى مبابي الكثير من صافرات الاستهجان منذ أول لحظة لظهوره في الملعب.
جاء نجاح مبابي الفردي خلال موسم اعتبره الكثيرون مخيباً للآمال وفقاً لمعايير ريال مدريد. فقد عانى النادي من صعوبة في الوصول إلى أفضل مستوياته بشكل مستمر، مما أدى إلى فشله في الفوز بأي لقب هذا الموسم. ومع ذلك، عزز فوز قائد المنتخب الفرنسي بلقب بيتشيتشي للمرة الثانية على التوالي مكانته كأحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم وشخصية محورية في خطط ريال مدريد طويلة المدى.
عهد مورينيو على وشك أن يبدأ في مدريد
سيتجه الاهتمام الآن نحو حقبة جديدة في ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يُتوقع عودة جوزيه مورينيو لتولي منصب مدرب ريال مدريد. ويواجه المدرب البرتغالي تحدي إعادة بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى من جديد. وسيكون التركيز الرئيسي على إيجاد التوازن المناسب بين مبابي وفينيسيوس، بعد أن خيب ريال مدريد الآمال على الصعيد الجماعي رغم جودته الهجومية. وبعد أن أثبت مبابي قدرته على الهيمنة على المستوى الفردي في الدوري الإسباني، سيسعى الآن إلى ترجمة نجاحه الشخصي إلى ألقاب جماعية في الموسم المقبل.