يُشير كاي روني، نجل المهاجم الأسطوري لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني، إلى الخط الرفيع الذي يفصل بين التواضع والرغبة في التميز: فعندما يُسأل عما إذا كان قوياً مثل والده، لا يجيب بالنفي، بل يكتفي بالقول إنه «لاعب مختلف». وهو كذلك بالفعل، حيث يلعب في مركز الجناح الأيمن وهو يستخدم القدم غير المفضلة. في فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا، وهو أصغر من العمر المحدد بسنة واحدة، خاض بالفعل سبع مباريات وسجل هدفين في 140 دقيقة، حيث ظهر لأول مرة في أولد ترافورد في كأس الشباب الإنجليزي.
ترجمه
إنجاز ابن روني: لعب شوطاً مع فريق تحت 16 سنة ثم شوطاً آخر مع فريق تحت 18 سنة في مانشستر يونايتد، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين
مشروع كاي
قبل بضعة أيام، حقق كاي إنجازاً لا يحققه الكثيرون: فقد لعب أولاً مع فريق تحت 16 عاماً ضد بلاكبيرن، حيث خاض شوطاً واحداً وسجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين. ثم شارك أيضاً مع فريق تحت 18 عاماً، في مباراة أخرى ضد بلاكبيرن، حيث دخل الملعب في الدقيقة 63 وسجل هدفاً في هذه المباراة أيضاً.
جيه جيه غابرييل يتألق هو الآخر
وفي مباراة فئة تحت 18 عامًا، سجل جي جي غابرييل هدفًا أيضًا، وهو أحد المواهب التي أدرجتها مجلة «Goal» في قائمة «NXGN»، وهي قائمة تضم أفضل 50 لاعبًا شابًا في العالم، والتي يتصدرها لامين يامال للسنة الثالثة على التوالي.