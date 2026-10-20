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علي رفعت

إنتقاد وإشادة في الأهلي.. الجابر يطلب الرحمة لبوسيتش والصانبي في مواجهة نقاط ضعفه!

الفيحاء ضد الأهلي
الفيحاء
الأهلي
دوري روشن السعودي

ردود أفعال كبيرة على الفوز الصعب!

نجح الأهلي في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة مثيرة أقيمت مساء الاثنين لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. 

ورغم الانتصار المثير وحصد النقاط كاملة، فإن اللقاء خلف وراءه أصداء واسعة وحالة من الجدل الفني بين الإشادة بالعمل التكتيكي للمدرب والانتقاد اللاذع للأخطاء الدفاعية الفردية.


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  • الجابر يدعو لإنصاف بوسيتش ويشير إلى أزمة الشخصية

    دافع أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر عن مدرب الأهلي مارينو بوسيتش، مؤكداً قدرته على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

    وقال سامي الجابر فى تصريحات لبرنامج نادينا: "بوسيتش تولى المهمة في توقيت صعب للغاية، تزامن مع تغييرات كبيرة داخل الأهلي ورحيل عدد من اللاعبين البارزين، إلى جانب مغادرة يايسله".

    وأضاف: "بوسيتش يمتلك إمكانات فنية كبيرة، ونجح في النهوض بالفريق مجددًا، لكن الأهلي يعاني مشكلة مستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، تتعلق بعدم التعامل بالجدية المطلوبة مع بعض المباريات، خصوصًا المواجهات التي تقام خارج ملعبه".

    واختتم الجابر حديثه: "الأهلي يمتلك الإمكانات اللازمة للظهور بصورة أفضل، والفوز على الفيحاء بنتيجة 3-2 يمثل خطوة مهمة، لكن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الثبات والجدية حتى يحقق تطلعات جماهيره في المنافسات المقبلة".


  • السالمي يفتح النار على الصانبي ويحذر من نقطة الضعف


    في المقابل وجه المحلل الفني عماد السالمي انتقادات لاذعة إلى حارس مرمى الأهلي عبد الرحمن الصانبي، عقب استقباله هدفاً من خارج منطقة الجزاء خلال مواجهة الفيحاء، محذرًا من تحوله إلى ثغرة دائمة.

    وقال السالمي، في تصريحات عبر برنامج مع وليد في روتانا سبورت: "عبد الرحمن الصانبي يلعب في نادٍ كبير مثل الأهلي، لماذا نجده يستقبل أهدافا بنفس الأسلوب كل 3 أيام، بينما هو يكتفي بالمشاهدة".

    وأضاف: "كل المنافسين أصبحوا يركزون على التسديد من خارج منطقة الجزاء ضد الصانبي سواء من كرات ثابتة أو متحركة".

    واختتم: "أسوأ شيء أن تلعب في ناد كبير مثل الأهلي وتكون نقطة ضعف واضحة للمنافسين ولجمهورك، يجب تطوير هذا الأمر".


  • قفزة في الترتيب واختبار مرتقب أمام الخليج

    رفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر. 

    ويستعد الفريق لمواصلة زحفه نحو مراكز المقدمة حين يستضيف نظيره الخليج مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة، متطلعًا لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي وتفادي الهفوات الفردية السابقة.


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