إنتر يعود للتعليق على استياء ندوي: "سنرى". المبلغ المطلوب لانتزاعه من نوتنغهام فورست

أفكار واضحة ومشروع ملموس لمواصلة المنافسة، ولكن مع تغيير جذري للمسار الذي تم تحديده والسير عليه خلال السنوات الست الماضية. سيتغير وجه إنتر 2026/2027، بغض النظر عن فوزه أو عدم فوزه بالدوري الإيطالي في نهاية هذا الموسم، وسيتم ذلك من خلال استراتيجية سيتم الاتفاق عليها قريبًا ووضعها على الورق من قبل كريستيان تشيفو وبيبي ماروتا وبييرو أوسيليو ومالكي النادي.





سيكون الميزانية هي المفتاح، لكن التوجيهات التي تم الاتفاق عليها بالفعل واضحة: هذا الفريق يفتقر إلى المراوغة وعدم القدرة على التنبؤ، وسيتم استثمار المبالغ الأكبر في هذه الميزات. نيكو باز هو الحلم البعيد المنال، وموسى ديابي هو احتمال ملموس، لكن في الساعات الأخيرة، كما ذكرت صحيفة توتوسبورت، عاد اسم قديم إلى السباق: دان ندوي.