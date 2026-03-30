إنتر يراقب روبن ريسر لاعب لانس، وهو البديل لفيكاريو لاعب توتنهام

يضع فريق النيرازوري عينيه على الحارس الفرنسي الشاب.

يفكر إنتر في مستقبل حراسةالمرمى، ومن هذا المنطلق يواصل البحث عن الخيارات المناسبة، على الرغم من أن الإدارة في فيالي ديلا ليبرازيوني قد حددت بالفعل مرشحاً مفضلاً، وهو غولييلمو فيكاريو، الذي يُعتبر حالياً، من حيث الخبرة وتكلفة الانتقال، أفضل خيار يمكن أن يقدمه سوق الانتقالات من حيث التوازن بين الجودة والسعر.


من الواضح أنه لو كان بإمكان النيرازوري استثمار مبالغ مختلفة، لكانوا نظروا إلى روما، حيث يقدم سفيلار أداءً رائعاً، لكن من الصعب أن توفر أوكتري ميزانية كبيرة للنادي، وبالتالي سيكون من الضروري التفكير وفقاً للأولويات، التي لا تتضمن حالياً إنفاقاً جنونياً على حارس المرمى.


ولكن، كما أوضحنا في الأيام الماضية، سيكون أبريل شهرًا مهمًا للتخطيط، حيث ستُعقد اجتماعات بشأن سوق الانتقالات وسنقوم بمقارنة اللاعبين المختلفين الذين تم تحديدهم خلال الأشهر الماضية، ونقدم للمالكين قائمة بأسماء اللاعبين مع الإشارة إلى إيجابيات وسلبيات كل حالة.


  • فيكاريو في المركز الأول

    أما فيما يتعلق بدور الحارس، فإن رؤية المدرب والنادي تتمثل في التعاقد مع لاعب لا يرتجف أمام مدرجات سان سيرو المكتظة. رجل، وليس مجرد شاب، قادر على التحكم في التوتر والانفعالات داخل ملعب لا يسهل التعامل معه.


    لهذا السبب يصبح عامل العمر مهمًا أيضًا، فحارس مرمى يتراوح عمره بين 29 و30 عامًا لا يُعتبر "كبيرًا في السن"، وسيكون أمامه 4 أو 5 سنوات أخرى من المستوى الممتاز قبل أن يتنحى.


    هذا هو الاعتبار الذي يدفع ويروج لترشيح فيكاريو. لكن الإدارة تعمل مع ذلك على تقديم مجموعة من الأسماء إلى الملاك للاختيار من بينها، مع العلم أن مستقبل اللاعبين له وزنه أيضًا بالنسبة لشركة أوكتري عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.




  • بديل ريسر

    وبالنظر إلى هذا الجانب الأخير، من بين الأسماء التي يعرفها إنتر جيداً والتي حظي بها «النيرازوري» بتقدير خاص، يبرز اسم روبن ريسر، الحارس المولود عام 2004 واللاعب في صفوف لانس، النادي الفرنسي الذي يتنافس بشكل مفاجئ مع باريس سان جيرمان على لقب بطل فرنسا.


    ريسر حارس مرمى ذو شخصية قوية، لاعب يبدو أن مستقبله مضمون ومقدر له أن ينضم إلى أفضل الأندية الأوروبية. إنتر، كما ذكرنا، يتابعه منذ فترة طويلة وهناك بالفعل تقارير ممتازة عنه في فيالي ديلا ليبيرازيوني.


    في الوقت الحالي، لا يتصدر ريسر قائمة المرشحين، خاصة إذا قرر النادي الاعتماد على حارس مرمى متمرس، ولكن إذا قرر النادي بعد اجتماعات أبريل الاعتماد على اللاعبين الشباب، فعندئذ يجب الانتباه إلى ترشيحه، لأنه قد يتقدم بسرعة في الترتيب.

