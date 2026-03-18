قامت شركة أوكتري بدراسة المشروع الذي اقترحته الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، أو ما يُعرف بـ«نموذج العمل»، دراسةً متأنيةً، مستكشفةً السبل الممكنة بالتعاون مع نادي أوليمبيا ميلانو نفسه، بل إنها قد تكون في موقف أفضل.

وقد وافق الرئيس التنفيذي هوارد ماركس على الخطوات الأولى: وتقدر الرابطة الوطنية لكرة السلة(NBA) الموارد المالية غير المحدودة لشركة أوكتري، وهي تولي اهتماماً كبيراً لهذه العملية الضخمة.

وقد أسفرت المحادثات مع جي بي مورغان، أكبر بنك في العالم الذي يشرف مالياً على دخول الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) إلى أوروبا، عن نتائج إيجابية.

كما كانت المحادثات بين أوكتري وإدارة أوليمبيا ميلانو بناءة: تشير الشائعات إلى أن انطباع أوكتري وطريقة تعاملها قد لقيت ترحيباً حاراً.

أوكتري مهتمة جدًا، لكنها لم توقع بعد: تحتاج إلى بضعة أيام أخرى، لكنها تميل إلى قول "نعم، لنتحدث عن الأمر" كخطوة أولى. وهذا بالضبط ما تريده الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA).

وقد بدأت أوكتري محادثات أخرى، لا تقتصر على أوليمبيا ميلانو فقط.