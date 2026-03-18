إنتر - ميلان، ديربي دائم. بالإضافة إلى التنافس على لقب الدوري على أرض الملعب (قبل 9 جولات من نهاية الدوري الإيطالي، يتصدر النيرازوري الترتيب بفارق 8 نقاط عن الروسونيري، الذين فازوا في كلتا المواجهتين المباشرتين في هذا الموسم)، يتنافس الناديان أيضًا على تشكيل فريق في ميلانو يلعب في الدوري الأوروبي لكرة السلة (NBA Europe) اعتبارًا من عام 2027 أو 2028 بعد أولمبياد لوس أنجلوس.
كتبت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن شركة أوكتري (مالكة إنتر) تفوقت على شركة ريدبيرد التابعة لجيري كاردينالي، المفوض العام لميلان الذي بدأ بالفعل محادثات مع الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) والتقى مع ليو ديل أوركو، الرئيس التنفيذي لشركة أرماني، لمعرفة ما هي فرص المناورة المتاحة.