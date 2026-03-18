لا تبدو الشائعات المحيطة بأليساندرو باستوني في طريقها إلى التهدئة، ولا، فالأحاديث المتعلقة بحادثة مباراة إنتر ويوفنتوس مع كالولو التي أصبحت من الماضي، وتلك التي تلت ذلك بشأن استدعائه للمنتخب الوطني، ليست هي الوحيدة التي تدور حول المدافع المولود عام 1999.





فاللاعب الذي نشأ في أكاديمية أتالانتا هو في الواقع محور اهتمام سوق الانتقالات باستمرار، حيث يعمل برشلونة (وليس فقط نظراً للاهتمام الكبير من الدوري الإنجليزي الممتاز) جاهداً لجلبه إلى إسبانيا خلال الصيف المقبل.





وماذا عن إنتر؟ مقارنةً بالعام الماضي، تم تأكيد عدم قابليته للبيع بالكلام، ولكن ليس في الواقع، لأنه في حال تلقي عرض مناسب، قد يُعتبر هو أيضًا من بين اللاعبين المحتمل رحيلهم.



