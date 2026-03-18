إنتر: هل يمكن بيع باستوني؟ الأرقام في الميزانية. 50 مليوناً لا تكفي، وبرشلونة يفكر في المقابل

يُعد المدافع الإيطالي أحد الأهداف الملموسة للنادي الكتالوني في الصيف المقبل، لكن هل يفكر إنتر حقاً في التخلي عنه؟

لا تبدو الشائعات المحيطة بأليساندرو باستوني في طريقها إلى التهدئة، ولا، فالأحاديث المتعلقة بحادثة مباراة إنتر ويوفنتوس مع كالولو التي أصبحت من الماضي، وتلك التي تلت ذلك بشأن استدعائه للمنتخب الوطني، ليست هي الوحيدة التي تدور حول المدافع المولود عام 1999.


فاللاعب الذي نشأ في أكاديمية أتالانتا هو في الواقع محور اهتمام سوق الانتقالات باستمرار، حيث يعمل برشلونة (وليس فقط نظراً للاهتمام الكبير من الدوري الإنجليزي الممتاز) جاهداً لجلبه إلى إسبانيا خلال الصيف المقبل.


وماذا عن إنتر؟ مقارنةً بالعام الماضي، تم تأكيد عدم قابليته للبيع بالكلام، ولكن ليس في الواقع، لأنه في حال تلقي عرض مناسب، قد يُعتبر هو أيضًا من بين اللاعبين المحتمل رحيلهم.

  • 50 مليوناً لا تكفي، الأرقام في الميزانية

    تشير الاتصالات الأولية مع النادي الكتالوني إلى عرض مالي من برشلونة يقدر بنحو 50 مليون يورو. وبالنسبة لإنتر، فإن هذا المبلغ ليس كافياً فحسب، بل إنه أقلبكثير من التقييم الذي يعتبر مقبولاً في المفاوضات.


    وإذا كان لا بد من الحديث عن البيع، فإن إنتر ميلان يريد الاستفادة بنسبة 100٪ من الوضع المالي للمدافع الذي سيؤثر في 30 يونيو 2026 بحوالي 2.8 مليون يورو، وبالتالي، قد يضمن ربحاً كاملاً تقريباً من شأنه أن يقلب حسابات الموسم.

  • القيمة المضافة التي تمول السوق

    يأمل إنتر في الحصول على ما لا يقل عن 80 إلى 90 مليون يورو مقابل بيع باستوني، وهو مبلغ من شأنه أن يسمح للنادي بتعويض العائدات المفقودة جراء خروجه من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الحالي (بالمقارنة بالموسم السابق الذي انتهى بالوصول إلى النهائي وحقق فائضاً مالياً قدره 35 مليون يورو، كما سيُفقد النادي عائدات كأس العالم للأندية)، وتمويل جزء من سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026.

  • برشلونة يفكر في المقابل

    لا ينوي برشلونة، الذي يقدّر قدرات باستوني وقد أدرجه في قائمته المختصرة المكونة من 3-4 أسماء لتعزيز خط الدفاع، الوصول إلى هذه الأرقام، ولكن وفقاً لما أورده الموقع الكتالوني «سبورت»، فإنه يفكر في إدراج لاعب على الأقل في المفاوضات مع إنتر ميلان بهدف خفض تكلفة الصفقة. بدءاً من كريستنسن وأراوخو اللذين يسعى النادي الكتالوني إلى التخلي عنهما، أو لاعبين قد يؤثرون بشكل كبير على حسابات اللعب المالي النظيف مثل أنسو فاتي في حال لم يتم شراء عقده من موناكو.



