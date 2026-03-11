هناك الكثير من الفضول حول مستقبل إنتر، وهو دافع ينشأ تلقائيًا عند قراءة التشكيلة الحالية المتاحة لـ تشيفو، بهدف فهم كيف ستتطور الأمور، في الوقت الذي يسير فيه "البيسكيني" بخطى ثابتة نحو التغيير الطبيعي، التغيير الذي يسمح له بالنمو. وفي الواقع، هذه مجموعة تحتاج إلى التطلع إلى الأمام، إلى التجديد والتعزيز، وهو عملية أجلتها الإدارة والملكية لأسباب مختلفة، جزئياً للسماح للفريق بتحول تدريجي، وجزئياً بسبب نقص الأموال. لأن الاستبدال مكلف. لذلك تم اختيار المضي قدماً مع دارميان وأتشيربي، حتى عندما بدا أن الوقت قد نفد. ولكن الآن لم يعد هناك مجال، وإلى اللاعبين المذكورين أعلاه ينضم سومر ودي فري ومخيتاريان كلاعبين مؤكدين للمغادرة، مما يرفع عدد اللاعبين المؤكدين للمغادرة إلى خمسة. كما يجب تقييم مواقف: كالهانوغلو وفراتيسي وديوف ودومفريس ولويس هنريكي وكارلوس أوغوستو. باختصار، قد يكون المجموع كبيرًا، وبالتالي قد تشهد التشكيلة تغييرًا جذريًا. ولكن كيف سيكون سوق الانتقالات القادم حقًا؟
إنتر، هل سيكون الصيف ثورة؟ جميع اللاعبين الذين يمكنهم الرحيل
أريد ذلك ولكنني لا أستطيع
لأن هناك فرق بين الأشياء التي نخطط للقيام بها والأشياء التي تتحقق فعليًا. ومنذ عدة مواسم، سوق انتر هو سوق "أريد ولكن لا أستطيع": أريد لومان، ولكنني لا أستطيع الحصول عليه، ولا يوجد بديل له. أريد كوني، ولكنني أحصل على ديوف، أريد جونز، ولكن ليفربول يتراجع، أريد ديابي، ولكنه ينسحب في اللحظة الأخيرة. وينطبق الأمر نفسه على عمليات البيع. بالنظر إلى هذه الصورة للوضع، يصعب تخيل ما سيحدث في إنتر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع العلم أننا سننطلق من بعض المبادئ التوجيهية، مهما كانت خيالية، ولكنها موجودة في المثل العليا لإدارة لا تستطيع أن تعمل فقط بما لديها بالفعل. وذلك أيضًا لأن الموارد التي توفرها Oaktree هي ما هي عليه، لذا يجب العمل أيضًا بالخيال، والتفكير قسمًا قسمًا.
تغيير في المرمى
لن يتم تجديد عقد سومر، حيث أن الإدارة تتفاوض منذ فترة مع غولييلمو فيكاريو، الحارس الذي يرغب في مغادرة توتنهام للعودة إلى إيطاليا. وبغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها الحارس في لندن، سيكون من الضروري تقديم عرض مالي كبير لانتزاعه من توتنهام. يبدو أن استبدال سومر بفيكاريو هو الحل الأرجح، خاصة وأن تشيفو يريد حارس مرمى خبيرًا.
الدفاع
في الوقت الحالي، هناك بعض المفاجآت التي قد تعقّد الخطط، وهي مسائل تتعلق ببيسيك وكارلوس أوغوستو، الأول بعقد حتى عام 2028، والثاني لا يزال مرتبطًا لمدة 4 سنوات، بعد تجديد عقده العام الماضي. وقد بدأت مفاوضات التجديد مع كلا اللاعبين: عُرض على كارلوس أوغوستو عقد بقيمة 3.2 مليون يورو في الموسم، بينما عُرض على بيسك زيادة ثانية في غضون عامين، بعرض قيمته 2.5 مليون يورو. لم يرد أي منهما بعد، مما يوحي بأمرين، الأول هو أنهما لا يوافقان على المبلغ المقترح، والثاني هو أنهما قد يقدمان عرضًا أيضًا. كارلوس أوغوستو، على سبيل المثال، يمكنه الاعتماد على مرسوم النمو، ويطلب عقدًا بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم، وفي الوقت نفسه يستكشف خيارات أخرى، ليرى ما إذا كان هناك من هو مستعد لمنحه أخيرًا مكانًا أساسيًا، وهو ما لم يحصل عليه أبدًا في إنتر، لا كلاعب ثالث ولا خامس. إنتر يصر على التوصل إلى اتفاق مع كل من بيسك وكارلوس أوغوستو.
وسط الملعب
الكثير يدور حول مستقبل هاكان تشالهانوغلو، الذي لم يخف أبدًا رغبته في إنهاء مسيرته في تركيا. يبقى أن نرى ما إذا كان غلطة سراي سيقدم عرضًا مرضيًا، نظرًا لأن الصيف الماضي، في ظل وجود عقد لمدة عامين بين إنتر وتشالهانوغلو، وصل عرض أزعج أوسيليو لكونه منخفضًا واستفزازيًا. في الصيف المقبل، سيكون هناك عقد لمدة عام واحد بين إنتر وكالهانوغلو، ومن السهل تخيل ما قد يحدث. إلى جانب من سيقف لاعب الوسط؟ في هذه الأشهر، كان من المتوقع أن تبدأ محادثات التجديد، ولكن في الوقت الحالي لم يتم تناول هذا الموضوع مع محيط اللاعب.
بالعودة إلى خط الوسط، هناك مسألة تتعلق بديوف: لاعب الوسط الذي جاء من لينس مقابل 25 مليون يورو لم يستخدمه تشيفو أبدًا في دوره، في إشارة واضحة إلى ضعف ثقة المدرب الروماني به، الذي يستخدمه منذ بداية الموسم بشكل حصري تقريبًا في مركز الجناح الأيمن، باستثناء حالات نادرة جدًا وغير مهمة. لا يمكن أن تستمر القصة على هذاالنحو، فبهذه الطريقة سيبقى ديوف استثمارًا مهملًا على جانب الطريق. إنه يشغل مكانًا عامًا ويعيق المرور، لذا يجب إزالته. ما لم يبدأوا في منحه الثقة، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يدعو إلى ذلك.
ثم هناك دافيد فراتيسي، لاعب آخر يبحث عن سعادته في مكان آخر منذ ما لا يقل عن موسمين. حتى الآن، لم يقدم أحد عرضًا لشرائه، وأقصى ما حصل عليه النيرازوري كان عرضًا للإعارة مع حق الشراء، وهو عرض سقط عندما أدرك النيرازوري أنهم لن يتمكنوا من الحصول على كورتيس جونز.
الخارج
على الجناحين، الوحيد المؤكد هو ديماركو، الذي سيتوصل قريبًا إلى اتفاق لتجديد عقده مع إنتر. لقد تحدثنا بالفعل عن كارلوس أوغوستو، كما تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن دومفريس، الذي غير وكيل أعماله قبل بضعة أشهر على أمل أن يحقق حلمه في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. اللاعب الهولندي لديه بند في عقده ويأمل أن يتقدم أحد الأندية المرموقة في الصيف لدفعه. ثم هناك لويس هنريكي، اللاعب الذي يعاني كثيرًا في مركز الظهير الخامس، والذي لن يمانع تشيفو في التخلي عنه.
الهجوم
أمامنا، يبدو أن المجهول الوحيد يتعلق بثورام. يمر المهاجم الفرنسي بموسم صعب للغاية، ويجب على إنتر أن يفكر بجدية في مستقبله. سيبلغ 29 عامًا في أغسطس، ولديه عقد بقيمة 6.5 مليون يورو في الموسم حتى عام 2028. إذا كانت النية هي تحقيق أرباح مالية، فيجب القيام بذلك قبل نهاية الصيف، وإلا فسيتعين تجديد العقد، ولكن هل سيقبل اللاعب نفس المبلغ؟ من الصحيح طرح هذا السؤال لأننا اليوم أمام مفترق طرق.