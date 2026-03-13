إنتر: نيكو باز يتناول العشاء مع زانيتي وميليتو: المشجعون يحلمون، لكن لاعب كومو سيعود إلى ريال مدريد، ووضعه في سوق الانتقالات

كما ذكرنا سابقاً، هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم نيكو باز بنادي إنتر، الذي حاول مراراً وتكراراً التفاوض مع نادي كومو، ليواجه دائماً رفضاً قاطعاً. تقدر قيمة اللاعب الأرجنتيني بما بين 60 و70 مليون يورو، لكن يبدو أن مستقبله قد حُسم بالفعل. فحقوق ملكيته لا تزالفي حوزة ريال مدريد، الذي يمتلك بنداً في عقده يتيح له إعادة شراء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً: لإعادته إلى ديار النادي، يكفي دفع 9 ملايين يورو في صيف عام 2026 أو 10 ملايين يورو في صيف عام 2027. ومن الصعب تصور أن يترك «البلانكوس» موهبة من هذا القبيل ترحل مقابل سعر متواضع كهذا. في الفترات السابقة، حاول نادي كومو أيضًا إلغاء هذا البند، منخلال شراء نيكو باز وترك 50% من قيمة أي بيع مستقبلي لريال مدريد. لكن نادي بيريز رفض هذه المحاولات، في دليل آخر على رغبة مدريد في المراهنة عليه في المستقبل، بغض النظر عن كومو وإنتر.