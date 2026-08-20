أظهر سحره وتذكر والده و"صفع خصمه" .. ليلة متناقضة لميسي أمام فيلادلفيا و"اتهامات كأس العالم" تطارده مع إنتر ميامي

بعد فترة من الانقطاع عن التسجيل في الدوري الأمريكي، نجح ميسي في زيارة الشباك من جديد مع إنتر ميامي، ولكن مجهوداته لم تشفع له في إنقاذ فريقه.

ليو ورفاقه سقطوا في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام فيلادلفيا يونيون، مما يعني الفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري، عقب التعادل مع كولومبوس والخسارة 4/1 أمام ناشفيل.

المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهدت تفوق ميسي على الصعيد الفردي، وذلك بتسجيله الهدف الثاني ومساهمته في الأول لزميله دانيال بينتر.

المباراة كانت مثيرة وحافلة بالأحداث سواء لميسي أو غيره، وهذا ما سنستعرضه معًا في السطور التالية ..