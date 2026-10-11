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زهيرة عادل

إنتر ميامي ضد سي دي يونايتد | ظنوا أنهم كسروا شوكة البرغوث ففاجأهم .. لكنهم ظلموا لويس سواريز من أجل "مجاملة" ليونيل ميسي!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد دي سي يونايتد
إنتر ميامي
دي سي يونايتد
الدوري الأمريكي
لويس سواريز

ماذا حدث في مواجهة إنتر ميامي وسي دي يونايتد؟

"انتصار إنتر ميامي في الدوري الأمريكي" .. عبارة لم نقرأها أو نسمع عنها منذ أواخر أغسطس الماضي، لكن حان وقتها أخيرًا بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رفاق البرغوث حققوا اليوم الأحد، الفوز أمام دي سي يونايتد برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الأمريكي 2026.

هذا الفوز جاء يبعد سلسلة تعثرات استمرت خمس مباريات متتالية في الدوري الأمريكي (4 تعادل – 1 هزيمة)، ما ساهم في اتساع الفارق بين إنتر ميامي و"المتصدر" ناشفيل إلى 14 نقطة.

إنتر ميامي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وبنسبة كبيرة خسر درع المشجعين، لصالح ناشفيل صاحب الـ63 نقطة، لكن المهم الآن أنه عاد للانتصارات من جديد.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إنتر ميامي وسي دي يونايتد، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • ظنوا أنهم عثروا على مفاتيحه .. ففاجأهم!

    في شوط المباراة الأول، بدى أن سي دي يونايتد قد تحكم بالفعل في ليونيل ميسي بشكل كامل، حيث نجحت الرقابة المشددة في إحكام سيطرتها عليه.

    حتى عندما كان ينجح في الإفلات مرات من الرقابة ويصل لمناطق الخطورة، اصطدم بالحارس شون جونسون الذي كان بالمرصاد لتسديدات ليو خصيصًا رغم استقباله ثنائية في الشوط الأول.. لكنه خرج عن السيطرة في النصف الثاني من المباراة.

    ما مر إلا دقيقتين فقط من الشوط الثاني، حتى سجل ميسي هدفه الأول في المباراة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 60 بعدما راوغ لاعبي الخصم وصولًا لمنطقة الـ18 قبل التسديد على يسار الحارس شون جونسون.




    هذه الثنائية كادت لتكون ثلاثية "هاتريك"، لولا تعاطف القائم مع الضيوف، ما حرم ليو من هدف أكثر من رائع.

    بالإضافة إلى ذلك، كان ميسي صاحب تمريرة "بري أسيست" في هدف إنتر ميامي الثاني الذي سجله لويس سواريز، فيما سدد أربع تسديدات منها اثنتين على المرمى "الهدفين"، وخلق فرصة لزملائه، مع إهداره فرصة محققة.

    لكن رغم ذلك، لم يكن ميسي اليوم هو النجم الأول، فقد تنحى للمرتبة الثانية أمام تألق صديقه الأوروجواياني لويس سواريز..


  • لويس سواريز .. ساهم في "هاتريك"

    في وقت أحكم به لاعبو دي سي يونايتد سيطرتهم على ميسي في الشوط الأول – كما ذكرنا سلفًا – تكفل لويس سواريز بفض الشباك..

    افتتح سواريز التهديف في المباراة بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 39.



    ومع بداية الشوط الثاني، ومن عرضية داخل منطقة الجزاء، صنع الأوروجواياني هدف ليونيل ميسي الأول في المباراة، ليواصل تألقه.


  • لويس سواريز .. بين الكوميديا والظلم من أجل مجاملة ليونيل ميسي

    استمرارًا مع الحديث عن هذا الثنائي، فقد جمعتهما لقطة كوميدية في النصف ساعة الأولى من المباراة، فبينما كان ينفذ ميسي ركلة حرة مباشرة، فاجأه سواريز بالتحرك مع اتجاه الكرة، لتصطدم بظهره وتفقد صوابها، وسط نظرات الاندهاش من البرغوث على تحرك زميله غير المفهوم.



    لكن لا مشكلة، فقد عوضه سواريز بعد ذلك، وبشكل عام، خلق الأوروجواياني ثلاث فرص لزملائه لم يستغلوها، بخلاف تسديده أربع تسديدات، جميعها على المرمى، ونجح بنسبة 100% في المراوغات والكرات الطولية، في وقت كان نجاح ميسي بهما 50%، و33%، على الترتيب.

    إلا أنه ورغم الفارق الرقمي سواء في المساهمات أو في التأثير داخل المستطيل الأخضر خلال مواجهة إنتر ميامي وسي دي يونايتد إلا أن المفاجأة في الأخير كانت بحصول ميسي على 10/10 في تقييم موقع "سوفا سكور"، بينما نال سواريز تقييم 9.9/10!


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  • أخيرًا .. ماذا عن الصراع مع كريستيانو رونالدو؟

    بختام الحديث مع صراع الألف هدف، فقد رفع ليونيل ميسي رصيده التهديفي بعد ثنائية سي دي يونايتد اليوم إلى 934 هدفًا ليفصله 66 هدف عن الوصول للألف هدف.

    فيما يسبقه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ980 هدف، ويبدو أنه الأقرب للوصول لحلمه الشخصي بتسجيل ألف هدف قبل اعتزاله.


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