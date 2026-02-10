Goal.com
إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي يتفوق على لوس أنجلوس إف سي بقيادة سون هيونغ-مين ليصبح النادي الأكثر قيمة في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) بقيمة 1.45 مليار دولار.

أصبح إنتر ميامي الآن النادي الأكثر قيمة في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، حيث تبلغ قيمته 1.45 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقييمات Sportico لقيمة أندية الدوري. يتصدر النادي خمسة فرق تزيد قيمتها عن مليار دولار، متقدمًا على LAFC (1.4 مليار دولار)، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لامتيازات الدوري إلى 23 مليار دولار عبر 30 فريقًا، مما يعكس النمو المستمر في الدوري.

    الطفرة المالية بقيادة ميسي

    وفقًا للأرقام التي جمعتها Sportico، حقق إنتر ميامي ارتفاعًا مذهلاً من تقييمه قبل انضمام ميسي البالغ 585 مليون دولار. كما شهد النادي زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 75 في المائة، حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستصل إلى 250 مليون دولار بحلول عام 2026، وهو رقم لا مثيل له في أي مكان آخر في دوري MLS.

    الخمسة الأوائل

    كان لوس أنجلوس إف سي هو المتصدر السابق، وهو الآن في المركز الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار. فيما يلي قائمة الخمسة الأوائل:

    الترتيبالناديالتقييم
    1إنتر ميامي1.45 مليار دولار
    2LAFC1.4 مليار دولار
    3LA Galaxy1.17 مليار دولار
    4أتلانتا يونايتد1.14 مليار دولار
    5نيويورك سيتي1.12 مليار دولار
    النمو الإجمالي

    بلغ متوسط قيمة الامتياز 767 مليون دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لجميع امتيازات MLS 23 مليار دولار. ارتفعت قيمة الامتياز المتوسط بنسبة 39 في المائة مقارنة بتقييمات Sportico لعام 2021.

    ومع ذلك، كانت هناك بعض المخاوف بشأن التفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء في الدوري. تبلغ قيمة إنتر ميامي 3.4 أضعاف قيمة CF مونتريال (480 مليون دولار). مع عدم قوة عائدات التلفزيون الوطني مثل NBA و NFL وغيرها من نظيراتها، قد يؤثر ذلك على جودة ما يحدث على أرض الملعب.

    وفقًا لـ Sportico، تحقق فرق MLS إيرادات صافية تبلغ 5 ملايين دولار فقط بعد خصم تكاليف الإنتاج من Apple. بالمقارنة، تحقق فرق NHL إيرادات صافية تبلغ حوالي 40 مليون دولار. أيضًا، على الرغم من ارتفاع قيمة الفرق، تواجه بعض مجموعات الملاك صعوبة في بيع أنديتها. وقد واجه فريقا Vancouver Whitecaps و San Jose Earthquakes صعوبات في هذا الصدد.

    قال أكسل شوستر، الرئيس التنفيذي لفريق Whitecaps، لـ Sportico: "كان لدينا أكثر من 30، تقريبًا 40 مجموعة وقعت اتفاقية عدم إفشاء المعلومات ودخلت غرفة البيانات لدينا وأجرت تحليلًا كاملًا لوضعنا". "لم يبد أي منهم اهتمامًا بشراء حتى 1٪ من هذا النادي، لأنهم جميعًا يعتقدون أن وضعنا هنا، والسوق والوضع الذي نحن فيه ليس شيئًا يمكن الاستثمار فيه".

    ما هو المستقبل بالنسبة لـ MLS؟

    لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث ستبدأ الجولة الأولى من المباريات في 21 فبراير.

