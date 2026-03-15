لم تكن فترة ما بعد المباراة سهلة، خاصة بعد تعادل إنتر وأتالانتا 1-1. ويشكو إنتر من بعض القرارات التحكيمية غير المواتية، وعليه أن يحذر من ميلان الذي، في حال فوزه في روما على لاتسيو، يمكنه تقليص الفارق في الترتيب إلى 5 نقاط، مما يقلص الفارق قبل مباراة الديربي إلى النصف. تستعرض صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، في اليوم التالي للمباراة التي أقيمت في سان سيرو، ما حدث فور عودة الفرق إلى غرف تغيير الملابس.
إنتر، "مواجهة مهذبة" مع الفريق التحكيمي: "حالتان سابقتان مشابهتان لحالة سكالفيني-فراتيسي أضرتا بالنيرازوري"
آثار الفوضى
أجرى مسؤولو إنتر، ولا سيما الرئيس جوزيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو، محادثة «ودية» (وفقاً لتعبير صحيفة «لا روزا») مع فريق التحكيم. «من جانب إنتر، يسود جو من العداء منذ مباراة الديربي، وهو ما يعزوه النادي إلى قضية باستوني»
حالتان سابقتان
"يشعر إنتر بالارتياح تجاه احتجاجاته، لا سيما فيما يتعلق بقضية ركلة الجزاء: فسجل قرارات تقنية الفيديو (VAR) حافل بحالات مشابهة جدًا تم الحكم فيها بشكل معاكس. وقد أضرّت حالتان من هذه الحالات بإنتر تحديدًا: حالة دومفريس وأليكس ساندرو في أكتوبر 2021 ضد يوفنتوس، وحالة دارميان وماغناني في يناير 2024 ضد فيرونا. وفي كلتا الحالتين، تم احتساب ركلة جزاء".
حظر النشر
وبالتالي، التزم الجميع الصمت تجاه وسائل الإعلام، وغادروا الملعب حوالي الساعة 7 مساءً. وهذه هي المرة الثانية التي يشكو فيها إنتر من قرارات الحكم، حيث كانت المرة الأولى في نابولي، خلال الهزيمة 3-1 التي تعرض لها الفريق في مباراة الذهاب. وفي تلك المناسبة، تحدث الرئيس ماروتا، أما هذه المرة فلم يتحدث أحد. وقد سادت وجهة النظر القائلة بأنه من الأفضل عدم رفع حدة اللهجة، ليتسنى بعد ذلك الدفاع عن الحقوق في المحافل المناسبة.