أين توقفنا؟ قد يكون هذا هو النهج الجديد الذي يتبعه إنتر ميلان تجاه مانو كونيه، لاعب خط وسط روما الذي بدا في أغسطس على وشك الانتقال إلى ميلانو. بعد أن اضطروا إلى تقبل خيبة الأمل في صفقة لوكمان، قرروا في مقر النادي اتخاذ خطوات حاسمة تجاه اللاعب الفرنسي، الذي حصلوا بالفعل على موافقته. وعندما بدا كل شيء جاهزاً للتوقيع، تراجع النادي الروماني بشكل مفاجئ قبل الوصول إلى خط النهاية. كانت الضغوط من الجماهير قوية للغاية، وأشارت الأوساط المحيطة إلى تأجيل مثل هذه الصفقة، وبعد لوكمان، يرى إنتر ميلان أن صفقة الصيف الكبرى الثانية تتلاشى أيضاً.
إنتر لم يتخلَّ أبدًا عن حلم التعاقد مع كوني: ماذا سيحدث في الصيف
حلم لم أتخلَّ عنه قط
على عكس لوكمان، الذي انتقل لاحقاً إلى أتلتيكو مدريد، لم يضع إنتر مسألة كوني جانباً نهائياً أبداً، وذلك بطبيعة الحال بسبب التقدير الكبير الذي يحظى به اللاعب. ولهذا السبب، أبقى النيرازوري الباب مفتوحاً دائماً خلال الأشهر الماضية، في محاولة للبقاء في السباق استعداداً لما سيحدث الصيف المقبل، عندما قد تجد روما نفسها مضطرة للبيع. لم يغير مدرب إنتر نفسه، كريستيان تشيفو، رأيه أبدًا بشأن الفائدة التي سيقدمها هذا اللاعب في تشكيلة إنتر، التي قد تشهد رحيل عدة عناصر في يونيو: مخيتاريان (ينتهي عقده)، كالهانوغلو (غالطة سراي؟)، فراتيسي وديوف (لا يزالان ضمن المشروع؟).
خطر عالمي
مانو كونيه هو النوع من اللاعبين الذي يضفي على الخط الهجومي العناصر التي من شأنها أن تدفعه إلى مستوى جديد. المشكلة هي أن روما، لهذا السبب بالذات، تقدر قيمته بما لا يقل عن 40 مليون يورو. وهو مبلغ ليس من السهل على «النيرازوري» توفيره، خاصة وأنهم سيكونون أمامهم العديد من الصفقات التي يتعين عليهم إتمامها هذا الصيف. كونيه هو اللاعب المطلوب لوضع أسس مهمة لخط هجوم يواجه خطر التحول الكبير، لكن من الصعب أن يتمكن إنتر من تقديم العرض المناسب في العاصمة عند انطلاق سوق الانتقالات. ثم هناك كأس العالم، البطولة التي قد ترفع قيمة كونيه أكثر، مما يجذب إليه أندية تتمتع بقوة شرائية أكبر بكثير من إنتر. لذلك، وبغض النظر عن التقدير والاهتمام المستمر، يجب التعامل مع قضية كوني-إنتر، حتى اليوم، بالحرص اللازم وإدراك أن إنتر لن يجد الطريق ممهداً أمامه نحو اللاعب.