إنتر، لقب الدوري الإيطالي يشبه مشاركة إيطاليا في كأس العالم: واجب أم فشل

تعثر النيرازوري مرة أخرى في فلورنسا: ميلان يقلص الفارق من 10 إلى 6 نقاط، ونابولي من 14 إلى 7 نقاط.

إنذار في صفوف إنتر. بعد الهزيمة في ديربي ميلانو والتعادل مع أتالانتا في سان سيرو، يأتي تعادل آخر بنتيجة 1-1 على ملعب فيورنتينا. وبذلك يصل الفريق إلى خسارة 12 نقطة من مواقف كان فيها متقدماً في هذا الدوري.

وكما يقول كارلو فانزيني، المعلق الرياضي في قناة سكاي لسباقات الفورمولا 1 والمشجع النيرازوري: "مشاكل، مشاكل، مشاكل!".

السيارة التي يقودها تشيفو تنحرف بشكل واضح، مع إضاءة مؤشر احتياطي الوقود.

في غضون 3 جولات فقط، انخفضت النقاط التي تفصل الفريق عن ميلان من 10 إلى 6، بينما انخفضت النقاط التي تفصله عن نابولي إلى النصف من 14 إلى 7.

لم يتبق سوى 8 منعطفات على خط النهاية: في المنعطف التالي، بعد توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية وقبل يوم واحد من المواجهة المباشرة بين نابولي وميلان، سيلعب إنتر على أرضه ضد روما في عيد الفصح.


  • لاوتارو وحده لا يكفي

    سيكون تورو حاضراً في التشكيلة. سيعود لاوتارو إلى صفوف الفريق بعد أن غاب عن 7 مباريات بسبب الإصابة: وهذه هي أطول فترة غياب له منذ وصوله إلى إيطاليا قبل 8 سنوات.


    خرج القائد من الملعب عند النتيجة 1-1 في بودو: منذ ذلك الحين، بما في ذلك كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، فاز إنتر بمباراتين فقط (ضد ليتشي وجنوا) من أصل 8، بما في ذلك الخسارة 3-1 في النرويج.


    تؤكد هذه الأرقام أهمية لاوتارو، الذي لا يكفي وحده: فلا نجعله منقذ الوطن.

  • اللقب مثل كأس العالم

    ولصد هجمات أليجري وكونتي، يحتاج تشيفو إلى استعادة كامل قوى الفريق، جسديًا وعقليًا. لا سيما وأنه ليس من السهل اللعب من أجل لقب الدوري الذي بدا وكأنه في الجيب، لكن يُخشى الآن خسارته.


    ففي نظر النقاد والجماهير، إذا فاز إنتر بهذا الدوري، فإنه سيكون قد أدى واجبه فحسب. وإلا فسيكون ذلك فشلاً، تماماً مثل إيطاليا في تصفيات كأس العالم. لكن الأمر لا يتعلق بهدف "مضمون"، وهو مصطلح لا ينطبق إلا على بايرن ميونيخ في ألمانيا وباريس سان جيرمان في فرنسا. وهذا ما يشير إليه كولاروف عندما يقول: "مع إنتر، يبدو أن كل شيء مفروض".


  • نداءات تشيفو وبيو إسبوزيتو

    أطلق تشيفو رسالة قوية وواضحة يوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة في أبيانو جنتيل: "في وقت أصبحت فيه كل المباريات بمثابة نهائيات، على الجميع تحمل مسؤولياتهم".


    هذه العبارة هي رد على سؤال حول تورام، لكن الأمر نفسه ينطبق على القادة الآخرين في غرفة الملابس، بدءاً من نائب القائد باريلا. الذي تم استبداله، وكان محبطاً للغاية على مقاعد البدلاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه في اللعبة التي أدت إلى تعادل فيورنتينا، وذهب على الفور إلى كوفيرتشيانو قبل بقية لاعبي إنتر.


    ومن بين هؤلاء، أطلق بيو إسبوزيتو نداءً (لم يُستجب له، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى مجموعة إنتر بعد الهزيمة بركلات الترجيح في البوسنة) من أجل المنتخب الوطني: "ضعوا تشجيعكم للأندية جانباً ولنساعد بعضنا البعض من أجل مصلحة إيطاليا".

    ليفعل نفس الشيء غرفة ملابس إنتر قبل المباريات الأخيرة ضد روما وكومو وكالياري وتورينو وبارما ولازيو وفيرونا وبولونيا.


