إنتر: لقب الدوري الإيطالي يشبه مشاركة إيطاليا في كأس العالم: إما واجب أم فشل، نداءات تشيفو وبيو إسبوزيتو

إنذار في صفوف إنتر. بعد الهزيمة في ديربي ميلانو والتعادل مع أتالانتا في سان سيرو، يأتي تعادل آخر بنتيجة 1-1 على ملعب فيورنتينا. وبذلك يصل الفريق إلى خسارة 12 نقطة من مواقف كان فيها متقدمًا في هذا الدوري.

وكما يقول كارلو فانزيني، المعلق الرياضي في قناة سكاي لسباقات الفورمولا 1 والمشجع النيرازوري: "مشاكل، مشاكل، مشاكل!".

السيارة التي يقودها تشيفو تنحرف بشكل واضح، مع إضاءة مؤشر احتياطي الوقود.

في غضون 3 جولات فقط، انخفضت النقاط التي تفصل الفريق عن ميلان من 10 إلى 6، بينما انخفضت النقاط التي تفصله عن نابولي إلى النصف من 14 إلى 7.

لم يتبق سوى 8 منعطفات على خط النهاية: في المنعطف التالي، بعد توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية وقبل يوم واحد من المواجهة المباشرة بين نابولي وميلان، سيلعب إنتر على أرضه ضد روما في عيد الفصح.



