إنتر، لاوتارو: "أنا سعيد هنا، لا أعرف متى، لكنني أحلم بالعودة إلى راسينغ"

انضم لوتارو إلى إنتر من نادي راسينغ كلوب دي أفيانيدا مقابل 25 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018، بعد أن سجل 27 هدفاً في 62 مباراة في الأرجنتين. وفي موسمه الثامن في إيطاليا حتى الآن، سجل لوتارو 171 هدفاً في 370 مباراة بقميص النيرازوري، وفاز ببطولتي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات.

وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ الفريق إلى جانب روبرتو بونينسيغنا، خلف أليساندرو ألتوبيلي (209 أهداف) وجوزيبي مياتزا (284 هدفاً).

مع استئناف التدريبات في أبيانو جنتيل بعد يومين من الراحة التي منحها تشيفو عقب التعادل يوم السبت مع أتالانتا في سان سيرو، تدرب لاوتارو بشكل منفصل على الملعب وسيتم مراقبة حالته يومًا بعد يوم. يتحسن "التورو"، لكن لا أحد في إنتر ينوي المجازفة دون داعٍ. تسير عملية التعافي على ما يرام وسيبذل قصارى جهده ليكون جاهزاً للعب مساء الأحد على ملعب فيورنتينا، على الأرجح من على مقاعد البدلاء. ليستجيب بعد ذلك لاستدعاء المنتخب الأرجنتيني الذي نظم مباراة ودية مع غواتيمالا يوم 31 مارس في بوينس آيرس، بعد إلغاء المباراة النهائية مع إسبانيا. بعد فترة الراحة، يلعب إنتر على أرضه ضد روما.

جميع التحديثات في الوقت الحقيقي! انضم إلى قناة واتساب الخاصة بـ CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا