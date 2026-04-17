تقييم المباراة: نجم إنتر يحوّل الغضب الجماهيري إلى إشادة.. ودفاعات كالياري "شوارع"!

قبل النهاية بـ5 جولات.. حقق نادي إنتر 3 نقاط مهمة للغاية، في مسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026، بفوزه (3-0) على كالياري؛ ليبتعد بفارق 12 نقطة مؤقتًا عن نابولي "الوصيف"، ويصبح أقرب من أي وقتٍ مضى لانتزاع اللقب.

كالياري بدأ المباراة بشكلٍ أفضل؛ حيث حاول اختراق دفاعات إنتر - خاصة من الجانب الأيمن -، بفضل فارق السرعات.

لكن بعد ربع ساعة.. حصل "النيراتزوري" على فرصة كبيرة؛ حيث كاد فيديريكو ديماركو أن يسجل الهدف الأول، لولا إبعاد ميشيل أدوبو لتسديدته من خط المرمى.

ومن ثم.. ازداد ضغط إنتر بشكلٍ كبير؛ وسط صمود من نجوم نادي كالياري، الذين نجحوا في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وغيّر إنتر من إيقاعه في بداية الشوط الثاني، وكسر التعادل بهدفين متتاليين في غضون دقائق قليلة، بواسطة كل من ماركوس تورام ونيكولو باريلا؛ قبل أن يحرز بيوتر زيلينيسكي "الثالث"، في الوقت بدل الضائع.

