Goal.com
مباشر
FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie A
Michael Baldoin و أحمد فرهود

تقييم المباراة: نجم إنتر يحوّل الغضب الجماهيري إلى إشادة.. ودفاعات كالياري "شوارع"!

فقرات ومقالات
إنتر
الدوري الإيطالي
إنتر ضد كالياري
كالياري
نيكولو باريلا
ماركوس تورام

لقب الدوري الإيطالي 2025-2026 يُنادي إنتر..

قبل النهاية بـ5 جولات.. حقق نادي إنتر 3 نقاط مهمة للغاية، في مسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026، بفوزه (3-0) على كالياري؛ ليبتعد بفارق 12 نقطة مؤقتًا عن نابولي "الوصيف"، ويصبح أقرب من أي وقتٍ مضى لانتزاع اللقب.

كالياري بدأ المباراة بشكلٍ أفضل؛ حيث حاول اختراق دفاعات إنتر - خاصة من الجانب الأيمن -، بفضل فارق السرعات.

لكن بعد ربع ساعة.. حصل "النيراتزوري" على فرصة كبيرة؛ حيث كاد فيديريكو ديماركو أن يسجل الهدف الأول، لولا إبعاد ميشيل أدوبو لتسديدته من خط المرمى.

ومن ثم.. ازداد ضغط إنتر بشكلٍ كبير؛ وسط صمود من نجوم نادي كالياري، الذين نجحوا في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وغيّر إنتر من إيقاعه في بداية الشوط الثاني، وكسر التعادل بهدفين متتاليين في غضون دقائق قليلة، بواسطة كل من ماركوس تورام ونيكولو باريلا؛ قبل أن يحرز بيوتر زيلينيسكي "الثالث"، في الوقت بدل الضائع.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-CAGLIARIAFP

    تقييمات نجوم إنتر ضد نادي كالياري

    لقد أصبحت انتقادات المشجعين وتذمرهم من الماضي؛ فقد عاد نجم نادي إنتر نيكولو باريلا أخيرًا إلى أفضل مستوياته، بحصوله على تقييم "7.5" في المواجهة ضد كالياري.

    وبعد الهدف الذي سجله في مرمى روما، واصل باريلا أداءه المُتميز؛ فقد لعب دورًا بارزًا في الهدف الأول ضد كالياري، قبل أن يسجل الثاني بنفسه بتسديدة قوية بقدمه اليمنى.

    أما فيديريكو دي ماركو فقد عانى كثيرًا في الشوط الأول، لإيقاف ظهير أيمن كالياري ماركو باليسترا؛ ولكنه عاد بقوة في الـ45 دقيقة الثانية، ليفعل ما يجيده ويتحصل على تقييم "6.5".

    أيضًا.. عاد ماركوس تورام إلى الابتسام، ولا يبدو أنه يريد التوقف؛ فقد سجل في ثلاث مباريات متتالية بعد فترة طويلة من الجفاف، آخرها ضد كالياري في اللقاء الذي تحصل فيه على تقييم "7".

    تقييمات إنتر (3-5-2): مارتينيز 6، أكانجي 6، دي فري 6، كارلوس أوجوستو 6؛ دومفريس 6، باريلا 7.5، تشالهانوجلو 6، مخيتاريان 6، زيلينسكي 6، ديماركو 6.5، لويس هنريكي 6، بيو إسبوزيتو 6.5، تورام 7 وبوني 6.

    تقييمات نجوم كالياري ضد نادي إنتر

    ليلة سيئة للغاية عاشها ياري مينا، مدافع نادي كالياري؛ حيث تحصل على تقييم "5" فقط ضد إنتر، وذلك بسبب مستواه الفني السيئ واستفزاز الخصم.

    وخرج مينا بشكلٍ سيئ للغاية، في لعبة الهدف الأول لإنتر؛ كما لم يكن جاهزًا أبدًا في "الثاني"، الذي اهتزت به شباك كالياري.

    كذلك.. أداء زميل مينا في الخط الخلفي، وهو خوان رودريجيز، كان سيئًا للغاية؛ حيث تحصل على تقييم "5" فقط ضد إنتر، مع تسببه في هدف ماركوس تورام.

    أما ماركو باليسترا؛ فكان الوحيد الذي حاول تقديم شيء في كالياري، خاصة في الشوط الأول.

    وانخفض إيقاع باليسترا نسبيًا في الشوط الثاني، مثل بقية زملائه في كالياري؛ إلا أنه ظل يحاول في الدقائق الأخيرة، ليتحصل على تقييم "6.5".

    تقييمات كالياري (3-5-2): كابريلي 6.5، زي بيدرو 5.5، مينا 5، رودريجيز 5، باليسترا 6.5، أدوبو 6، جايتانو 6، ديولا 6، سليمانا 5.5، فولورونشو 6، أوبرت 6، زابا 6، إسبوزيتو 6، بوريللي 5، ميندي 5.5.

    تقرير مباراة إنتر وكالياري النهائي

    * الهدافون: ماركوس تورام الدقيقة 52، نيكولو باريلا 56، بيوتر زيلينسكي 90+2.

    * الحكم: ماركيتي.

    * الإنذارات: سيباستيانو إسبوزيتو الدقيقة 23، جينارو بوريللي الدقيقة 25.

    * الطرد: -

كأس إيطاليا
إنتر crest
إنتر
إنتر
كومو crest
كومو
كومو
الدوري الإيطالي
كالياري crest
كالياري
كالياري
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا