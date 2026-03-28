إنتر، زانيتي: "نريد الفوز بالدوري الإيطالي والاستمرار لفترة طويلة مع تشيفو". ثم لم يبدِ أي موقف واضح بشأن ستانكوفيتش

تحدث خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر، وتناول مواضيع متنوعة تتعلق بالأحداث الجارية والمستقبل وسوق الانتقالات خلال المقابلة التي أجراها مع قناة «سبورت إيطاليا»، على هامش فعالية «أوبراسيون نوستالجيا» التي تقام حالياً في العاصمة الإيطالية روما.

وقد صرح المسؤول في النادي الواقع في شارع فيالي ديلا ليبيرازيوني بما يلي: "هناك منافسة مع فرق أخرى ترغب في الفوز بالدوري مثلنا، لكننا نؤمن بقدرتنا على ذلك. لقد بدأنا عملاً رائعاً مع كريستيان تشيفو هذا الموسم، والآن لم يتبق سوى ثماني مباريات حاسمة ونأمل أن نصل إلى النهاية بأفضل طريقة ممكنة".