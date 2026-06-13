لم تكن مباراة "كورازون كلاسيك 2026" بالنسبة لإنتر وريال مدريد مجرد فرصة لرؤية العديد من أساطير الناديين على أرض الملعب وملء مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو بأكثر من 50 ألف مشجع يملؤهم الحنين. بل كانت المباراة الودية بين قدامى النيراتزوري والبلانكوس فرصة ذهبية أيضًا لتعزيز العلاقات بين الناديين وإدارتين تربطهما صداقة تاريخية، وغالبًا ما أبرمتا صفقات بالغة الأهمية.
5 صفقات محتملة.. اجتماع ماروتا وبيريز يشعل ميركاتو إنتر وريال مدريد!
احتماع الرئيسين
وفي لحظة تاريخية استثنائية، حيث تبرز العديد من الأسماء المغرية في كلا الناديين، لم يساهم اللقاء المنتظر الذي عُقد اليوم (والذي وثقته حسابات الناديين على وسائل التواصل الاجتماعي) بين الرئيسين؛ فلورنتينو بيريز وجوزيبي ماروتا، سوى في إشعال شائعات سوق الانتقالات.
من سيخلف دومفريس؟
وبالحديث عن الصفقات بين الناديين، فإن أحدثها زمنيًا قد أُبرم للتو من قبل ريال مدريد، ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن دينزل دومفريس الذي سيغادر إنتر للانتقال إلى إسبانيا. وقام الميرينجي بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو الموجود في عقد اللاعب مع النيراتزوري، والذي كان قد قرر بالفعل عدم الوقوف في وجه رحيل النجم الهولندي. ولكن، من سيأتي بعده؟
ليس نيكو باز فقط
في ريال مدريد، لا يمانعون فكرة التعاقد مع المدافع أليساندرو باستوني (الذي تراجع رغم ذلك في قائمة تفضيلات المدرب جوزيه مورينيو)، ولا المهاجمين ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز. ولكن حتى اليوم، فإن أنظار فلورنتينو بيريز –الذي يبحث عن مهاجم من طراز عالمي لتقديمه كهدية لجوزيه مورينيو، في صفقة هجومية قد تبلغ قيمتها 150 مليون يورو– تتجه نحو أهداف أخرى.
في المقابل، لم يعد إعجاب إنتر باللاعب الشاب نيكو باز سراً يخفى على أحد، حيث لا يزال خيار إعادة الشراء من نادي كومو مطروحاً، رغم رغبة الأخير في الإبقاء على صانع الألعاب الأرجنتيني على ضفاف البحيرة ليلعب دور البطولة في دوري أبطال أوروبا.
5 أسماء مطروحة
ووفقًا لما أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا"، هناك 5 أسماء أخرى وُضعت على طاولة المفاوضات المحتملة بين الناديين، حيث يُبدي إنتر إعجابًا خاصًا بالبدائل المتاحة لتعويض أهدافه الهجومية.
إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، إندريك فيليبي (العائد من الإعارة في أولمبيك ليون ولكنه عازم على البقاء في مدريد)، بالإضافة إلى -وبشكل خاص- الهدف القديم أردا جولر، وحتى رودريجو جوس الذي سيعود قريبًا من إصابته الأخيرة وبات خارج حسابات مشروع مورينيو؛ جميعهم ملفات وخيارات تحظى بترحيب كبير في مدينة ميلانو.