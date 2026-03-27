إنتر، خطوة مفاجئة للتعاقد مع مانو كوني: اسمان مقترحان لروما لإنجاح الصفقة

هناك احتمال تقديم عرض فني مقبول لتخفيض المبلغ النقدي المخصص للاعب الوسط الفرنسي

من المقرر أن يظل مانو كوني أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لإنتر ميلان. وقد تؤدي المحاولة الفاشلة التي جرت الصيف الماضي — عندما أصر جيان بييرو جاسبيريني على عدم بيع لاعب الوسط الفرنسي وقرر النيرازوري عدم تجاوز حاجز الـ40 مليون يورو — إلى محاولة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. عندما تتضح الصورة بشأن ترتيب الجيالوروسي، الذين سيضطرون، خاصة في غياب دوري أبطال أوروبا، للتخلي عن واحد على الأقل من نجومهم، وكذلك استراتيجيات إنتر بشأن الأدوار والملفات الشخصية للاعبين الذين سيتم ضمهم لتحسين التشكيلة الحالية.


جميع التحديثات في الوقت الحقيقي! انضم إلى قناة واتساب الخاصة بـ CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا

  • قيمة شركة كوني

    يُعتبر مانو كوني، الذي تم التعاقد معه في صيف 2024 مقابل ما يقل قليلاً عن 20 مليون يورو ويستمر عقده حتى يونيو 2029، أحد الأصول القيّمة للغاية بالنسبة لعائلة فريدكين، ولن يتم الموافقة على بيعه في نهاية هذا الموسم إلا في حال تقدم إنتر أو أي أطراف أخرى مهتمة بعرض مالي كبير للغاية. في الأيام الأخيرة، ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن سعر البيع يقدر بما يتراوح بين 40 و50 مليون يورو. وهو مبلغ قد لا يغير شيئًا في التوازن المالي للأندية الثرية جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه، من وجهة نظر إنتر ومالكه، صندوق أوكتري الأمريكي، لا يزال يمثل قمة إيفرست يصعب تسلقها والوصول إليها. إلا إذا...


    إنتر قلق بشأن كالاهانوغلو: ماذا يتسرب من تركيا

  • المقابل

    هناك فكرة قد تعود إلى الواجهة، وهي تقديم عرض فني يرضي نادي روما ويخفض سقف المبلغ النقدي الذي يتعين على الرئيس ماروتا والمدير الرياضي أوسيليو تقديمه لضمان خدمات لاعب الوسط القوي المولود عام 2001، والذي اعتبره تشيفو اللاعب الضروري لإضفاء مزيد من التنظيم والقوة البدنية على خط الوسط. دافيد فراتيسي وكارلوس أوغوستو هما الاسمان اللذان قد يفكر فيهما الجيالوروسي في حال الانفتاح على مناقشة المقايضات الفنية في صفقة مانو كوني. الأول على وشك مغادرة إنتر منذ موسمين، وقد شهد انخفاضاً مستمراً في وقت لعبه (خاض 29 مباراة هذا الموسم، معظمها لفترات قصيرة)، بالإضافة إلى أنه محبب لدى إدارة روما، التي ستستقبله بأذرع مفتوحة بعد ماضيه في أكاديمية النادي.


    إنتر، الاستراتيجية لما بعد باستوني

  • مطالب كارلوس أوغوستو

    أما الظهير البرازيلي، الذي يمكن استخدامه أيضًا كظهير أيسر في خط دفاع ثلاثي، فقد تلقى منذ فترة عرضًا لتجديد عقده من نادي إنتر يبلغ راتبه 3.5 مليون يورو. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستعداد لاحتمال رحيل أليساندرو باستوني، الذي يتودد إليه نادي برشلونة، لكنها لم تحقق حتى الآن النتيجة المرجوة. في الواقع، يأمل كارلوس أوغوستو أن يتم تلبية طلبه بالوصول إلى راتب صافي قدره 4 ملايين يورو، لكنه يضغط بشكل أساسي من أجل التمتع في الموسم المقبل بدور رئيسي و"ضمان" أساسي أكبر مقارنة بتجربته مع النيراززوري. وقد تقدم روما، التي تبحث عن خيارات جيدة للخط الدفاعي وعن لاعب جناح أيسر – مع رحيل تسيماكاس غير المقنع على الأرجح وعودة ويسلي إلى الجانب الأيمن – كل هذا.


    كاراغر: "أنصح صلاح بالانتقال إلى إنتر"

  • في مصلحة الجميع

    إذن، ها هي صفقة مزدوجة محتملة، تتيح من جهة لإنتر ميلان شق طريق مميز نحو خياره الأول لتعزيز خط الوسط دون الحاجة إلى استثمار جزء كبير من الميزانية في لاعب واحد، بينما من جهة أخرى ستجني روما أرباحاً من خلال إدراج بيع كوني في ميزانيتها مقابل مبلغ كبير، وفي الوقت نفسه ستسد ثغرة أخرى بانضمام لاعب مرغوب فيه، في خط الوسط إذا وقع الاختيار على فراتيسي، وفي الدفاع والجناح الأيسر إذا سادت خيار كارلوس أوغوستو.



