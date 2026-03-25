إنتر، برشلونة يحاول التعاقد مع باستوني: أول اتصالات مع اللاعب

بالنسبة لأليساندرو باستوني، من المحتمل جدًا أن يكون هناك «قبل» و«بعد» مباراة إنتر ويوفنتوس.





فالتظاهر بالسقوط أمام كالولو والاحتفال الذي تلاه بالبطاقة الحمراء التي أظهرها الحكم للاعب يوفنتوس، غيرا النظرة إلى المدافع المولود عام 1999، الذي أصبح منذ ذلك الحين يتعرض للصافرات في جميع الملاعب الإيطالية باستثناء سان سيرو.





لا يمكن إنكار أن الأجواء المحيطة بباستوني في الوقت الحالي غريبة للغاية، ومن يدري، ربما بدأ هو أيضًا يتردد للمرة الأولى. في الماضي، لم تكن هناك أي عرض جعلته يتردد، ففي مواجهة احتمال مغادرة ميلانو، كان باستوني دائمًا يقول "لا، شكرًا". لم يرغب أبدًا في الاستماع حتى إلى العروض التي قد تخصه، والتي كانت بالتأكيد أكثر فائدة مقارنة بالعقود المبرمة مع إنتر.





لكن الآن بدأت الأمور تتغير، فهناك المزيد من السموم حوله مقارنة بالفرح، وبعد سنوات عديدة بدأ يشعر بالرضا والاعتياد.