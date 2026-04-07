من ناحية، التركيز على الملعب بهدف الحفاظ على التقدم على نابولي وميلان حتى نهاية الدوري، ومن ناحية أخرى، إجراء الاتصالات الأولية للتقدم على المنافسين في سوق الانتقالات. في الأسابيع الأخيرة، بدأ إنتر ميلان في التخطيط لأعماله الصيفية، ولا يزال اسم موسى ديابي، مهاجم الاتحاد السعودي الذي سبق أن تمت محاولة التعاقد معه في يناير، مدرجًا على قائمة المسؤولين في النادي. في الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقة بين اللاعب والنادي السعودي أكثر تعقيدًا، ويبحث وكيل أعماله عن حل جديد مع فتح سوق الانتقالات، وإنتر يراقب الوضع عن كثب.
ترجمه
إنتر، انخفاض سعر ديابي: خطة الصيف ومطلب الاتحاد، وما الذي سيتغير مع دومفريس ولويس هنريكي
كم تبلغ تكلفة ديابي؟
في يناير، قدم إنتر عرضاً بقيمة 30 مليون يورو مع اقتراح تقسيط المبلغ على عدة سنوات، لكن النادي العربي طلب دفع المبلغ بالكامل دفعة واحدة، وبالتالي لم ترى الصفقة النور أبداً. في غضون بضعة أشهر، قد يعود النيرازوري للتفاوض بشأن ديابي الذي لعب بالفعل في إيطاليا عام 2018 مع كروتوني (تحت قيادة المدرب والتر زينجا)، مدركين أن تقييم اللاعب قد يكون أقل اليوم: اللاعب الفرنسي المولود عام 1999 لديه عقد حتى عام 2029، لكنه سيحاول فرض رحيله في فترة الانتقالات القادمة، ولهذا السبب قد يرضي نادي الاتحاد رغبته في النهاية ويسمح له بالرحيل بسعر أقل من قيمته.
لماذا يعود إنتر إلى ديابي
كان إنتر يبحث في فترة الانتقالات الماضية عن لاعب يمكنه اللعب في جميع مراكز الجناح، حيث كان النادي يدرس التخلي عن لويس هنريكي، وبعد محاولات التعاقد مع كانسيلو وبيريسيتش، حاول أيضًا التعاقد مع ديابي. في الصيف، قد يفكر النادي في التخلي عن دومفريس أو لويس هنريكي بناءً على العروض التي ستصل، ولهذا السبب - في حال رحيل أحدهما - سيكون هناك حاجة إلى تعزيز في هذا المركز لتشكيلة تشيفو 3-5-2، ومن بين الأفكار المطروحة العودة إلى ديابي. اللاعب يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمال انتقاله إلى إيطاليا، لكن سيتعين الجلوس للتفاوض مع نادي الاتحاد.