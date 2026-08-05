بدأ نادي إنتر الإيطالي خطوات فعلية للتخلص من مدافعه الفرنسي الدولي بنجامين بافارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل خروجه من الحسابات الفنية للمدرب كريستيان كيفو الذي يخطط لمرحلة جديدة في "جوزيبي مياتزا".

ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة "النيرازوري" ترغب بشدة في إخلاء مساحة في قائمة الفريق وفي سقف الرواتب، خصوصًا بعد توصل النادي إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مما يجعل رحيل بافارد ضرورة اقتصادية وفنية للنادي الإيطالي.

وفي تطور مثير، ذكر "رومانو" خلال البث المباشر عبر قناته بموقع "يوتيوب"، أن انتر ميلان عرض بافارد على نادي الاتحاد السعودي وأندية أخرى، في محاولة لتسريع عملية خروجه وتوفير السيولة المالية اللازمة.

ورغم أن اللاعب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018 يحظى باهتمام من أندية أوروبية عريقة، إلا أن وجهته القادمة لا تزال غامضة بعد أن رفض العروض الرسمية التي وصلت إليه مؤخرًا، بينما يسعى إنتر لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت، طامحًا في استغلال القدرة المالية للأندية السعودية لإتمام الصفقة بسلاسة.