إمبراطورية بيكهام تتوسع.. مالك إنتر ميامي يقود تحالفًا لشراء عملاق فرنسي

ستشكل خطوة الاستحواذ على نانت الحلقة الأحدث في محفظة ملكيات بيكهام الآخذة في التوسع. ويمتلك قائد منتخب إنجلترا السابق بالفعل حصصًا مؤثرة في ناديين منفصلين في أمريكا الشمالية وإنجلترا.

بدأ بيكهام رحلته في عالم الملكية بتفعيل خيار الاستحواذ على فريق توسعي في الدوري الأمريكي للمحترفين في فبراير 2014. وهو الحق الذي حصل عليه أساسًا كجزء من عقده الموقع مع لوس أنجلوس جالاكسي في عام 2007.

بعد ذلك، سجل إنتر ميامي ظهوره الرسمي الأول في الدوري الأمريكي في مارس 2020. كما استحوذ بيكهام على حصة تبلغ 10% في نادي سالفورد سيتي إلى جانب زملائه في "جيل 92" في يناير 2019، قبل أن يقود تحالف استحواذ جديد مع جاري نيفيل في مايو 2025.