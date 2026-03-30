إليوت أندرسون يرد على شائعات الانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في الوقت الذي يظهر فيه نجم نوتنغهام فورست في مؤتمر صحفي في إنجلترا
أندرسون يركز على حلم كأس العالم
في حديثه مع وسائل الإعلام قبيل المباراة الودية بين إنجلترا واليابان، أكد أندرسون أنه لا يزال غير متأثر على الإطلاق بالضجة المحيطة بمستقبله. وعلى الرغم من كونه في قلب حرب مزايدة محتملة بين عملاقي مانشستر، تظل أولوية لاعب الوسط منصبّة بشكل قاطع على الساحة الدولية ومعركة بقاء ناديه. وقال أندرسون للصحفيين: "لدينا كأس العالم هذا الصيف، وتركيزي منصبّ عليه". "أنا ألعب مع إنجلترا، وأرتدي شارة المنتخب، وهذا كل ما أفكر فيه في الوقت الحالي. جميع المباريات متشابهة، أنا فقط أخرج إلى الملعب وأبذل قصارى جهدي. أقاتل من أجل أي قميص أرتديه، وهذا كل ما أفعله".
يونايتد يستعد لشن هجوم مكثف
في حين يبدو أن أندرسون لا يزال متواضعًا، إلا أن الاهتمام القادم من أولد ترافورد يصل، حسبما يُقال، إلى ذروته. يبحث «الشياطين الحمر» عن بديل طويل الأمد للاعب الوسط المخضرم كاسيميرو، الذي أكد مؤخرًا رحيله. ويُقال إن فريق مايكل كاريك مستعد لإجراء تعديل جذري على استراتيجيته في خط الوسط بالكامل من أجل ضم لاعب نوتنغهام فورست. يعتبر مانشستر يونايتد أندرسون المحرك المثالي للخط الوسط ليشكل ثنائياً مع كوبي ماينو، ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، سيبذل النادي "كل ما في وسعه" للحصول على اللاعب. مع استمرار عقده في سيتي جراوند حتى عام 2029، لن يكون سعره رخيصاً، لكن الإدارة في أولد ترافورد تعتقد، وفقاً للتقارير، أنه يتمتع بالخبرة المطلوبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لمساعدتهم على المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
المدينة تخطط لإعادة بناء خط الوسط بتكلفة 190 مليون جنيه إسترليني
كما أن مانشستر سيتي في صلب المنافسة، حيث يسعى بيب جوارديولا إلى الاستعداد لمستقبل يخلو من العديد من النجوم المخضرمين. وتشير التقارير إلى أن النادي يدرس إجراء عملية تجديد ضخمة بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني، قد تشهد انضمام ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل إلى أندرسون في ملعب الاتحاد.
مع عدم وضوح مستقبل رودري وبرناردو سيلفا، حدد المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا، أندرسون كهدف رئيسي. جعلت هيمنة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من حيث إحصائيات التدخلات الناجحة والتمريرات العرضية والأخطاء التي حصل عليها، منه أحد أكثر المواهب الإنجليزية طلبًا في السوق قبل فترة الانتقالات الصيفية.
التعلم من الأفضل خلال المباريات الدولية
في الوقت الحالي، يقضي أندرسون وقته في التعلم من أفضل اللاعبين ضمن تشكيلة توماس توخيل للمنتخب الإنجليزي. وقد أقام علاقة وثيقة بشكل خاص مع ديكلان رايس لاعب أرسنال، وهي شراكة يتوقع الكثيرون أن تقود «الأسود الثلاثة» إلى كأس العالم المقبلة. ويعزو أندرسون الفضل إلى لاعب وست هام السابق في مساعدته على التكيف مع متطلبات كرة القدم الدولية.
"الأمر جيد حقًا. منذ أن جئت، ساعدني على الشعور بالراحة، وساعدني على التعلم أثناء العمل. العلاقة بيننا على أرض الملعب جيدة حقًا"، أوضح أندرسون. "سواء داخل الملعب أو خارجه، وأنا أشاهد طريقة لعبه، أحاول أن أتعلم منه". مع تسليط الأضواء عليه أكثر من أي وقت مضى مع اقتراب هذه المباراة الدولية، يبدو أندرسون مستعداً لاتخاذ الخطوة التالية على أرض الملعب، سواء كان مستقبله مع النادي في نهاية المطاف في إيست ميدلاندز أو في الشمال الغربي.