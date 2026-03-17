AFP
إلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية! تجريد السنغال من اللقب بسبب انسحاب اللاعبين، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنح المغرب الفوز في النهائي بنتيجة 3-0
السنغال تُحرم من الكأس بعد احتجاج في المباراة النهائية
في بيان مفصل، أكد مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) قد «أُقرّ من حيث الشكل وقُبل الاستئناف». ويحرم هذا الحكم التاريخي السنغال فعليًا من لقبها القاري الثاني الذي كان من المفترض أن تحصدته، ويكافئ البلد المضيف على مباراة انزلقت إلى الفوضى خلال الوقت الإضافي.
تعود جذور هذه القضية إلى لحظة ساخنة في وقت إضافي متأخر من المباراة، عندما سقط اللاعب المغربي إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء. وفي حين أشار الحكم في البداية بمواصلة اللعب، أدى مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) إلى احتساب ركلة جزاء لصالح البلد المضيف. وأثار ذلك رد فعل غاضب من مقاعد البدلاء السنغالية، حيث أمر المدرب بابي ثياو لاعبيه بالعودة إلى غرفة الملابس في احتجاج استمر لعدة دقائق.
ووجدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن "سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية". وبمغادرة الملعب، اعتُبر أن السنغال قد انتهكت اللوائح، مما أدى إلى الخسارة الإدارية بنتيجة 3-0. ويبطل هذا الحكم القرار السابق للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ويؤكد أن الاحتجاج الذي قدمته المغرب قد تم تأييده بالكامل.
- AFP
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤكد القرار
وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ما يلي: "قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم أنه، بموجب المادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، يُعلن خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال إنرجيز (AFCON) المغرب 2025 ("المباراة")، مع تسجيل نتيجة المباراة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).
"بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بتطبيق المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الأحكام التالية:
"يُعتبر الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) مقبولاً من الناحية الشكلية، ويُقبل الاستئناف.
"يُلغى قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).
"كما يرى مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية.
"تم قبول الاحتجاج المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).
"يُعلن أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF)، من خلال سلوك فريقه، قد انتهك المادة 82 من لائحة كأس الأمم الأفريقية.
"ووفقاً للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية، يُعلن خسارة منتخب السنغال للمباراة، مع تسجيل النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).
"يُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى."
هدف السنغال في اللحظات الأخيرة يثير الفوضى في نهائي كأس الأمم الأفريقية
بينما توجه معظم اللاعبين مع ثياو إلى غرفة الملابس، كان ساديو ماني هو من تمكن من إقناعهم بالعودة إلى الملعب لإكمال المباراة. وشرح ماني لاحقًا: «عندما قرروا الخروج وعدم مواصلة اللعب، بقيتُ في الملعب وسألتُ بعض اللاعبين: "ما رأيكم في هذا؟ هل هي فكرة جيدة أم لا؟" ثم قررتُ الذهاب وإعادة الجميع إلى الملعب. أعتقد أن هذا هو أفضل شيء يمكن فعله. لأن هذه مجرد كرة قدم، وأعتقد أن الحكم قد يرتكب أخطاء في بعض الأحيان. الناس في جميع أنحاء العالم يشاهدون المباراة. قد تكون ركلة جزاء أو لا، لكن هذا ليس أهم شيء. ما يهم هو احترام اللعبة. ليس من العدل إيقاف مباراة بهذه الطريقة".
- AFP
فرض غرامات بسبب استخدام الليزر والتدخل في نظام VAR
وتناول القرار أيضًا عدة حوادث تتعلق بأجواء المباراة وسلوك المشجعين. ورغم إعلان فوز المغرب، لم يفلت الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) تمامًا من العقوبات المالية. فقد رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) استئنافًا بشأن «التدخل في منطقة مراجعة قرارات الحكم المساعد بالفيديو (VAR) الخاصة بنادي أوفري/أوفري»، مؤكدةً فرض غرامة قدرها 100 ألف دولار على الاتحاد المغربي بعد تعرض المسؤولين للمضايقة خلال مراجعة القرارات التي سادت أجواءً متوترة في الشوط الثاني.
وتم تخفيف الغرامات الأخرى بشكل طفيف؛ حيث خُفضت الغرامة المفروضة على استخدام الليزر من قبل الجماهير المضيفة إلى 10,000 دولار، في حين خُفضت الغرامة المفروضة على حادثة مثيرة للجدل تتعلق بفتيان الكرات إلى النصف لتصبح 50,000 دولار. وعلى الرغم من هذه الخسائر المالية، فإن النقطة الأهم التي يمكن استخلاصها هي التغيير الجذري في سجلات تاريخ البطولة، حيث خسر السنغال اللقب الذي كافح من أجله بشدة على أرض الملعب.
