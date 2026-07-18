إلغاء تدريب منتخب إسبانيا بسبب عاصفة نيويورك.. وحسم "تأجيل نهائي المونديال"!

واجه المنتخب الإسباني عقبة غير متوقعة في طريق استعداده للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم ضد نظيره الأرجنتيني. ففي يوم السبت، ضربت عاصفة رعدية قوية مدينة نيويورك، مما أجبر بعثة الفريق على إلغاء الحصة التدريبية الأخيرة التي كانت مقررة في منشأة تدريب نادي نيويورك ريد بولز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها الذي أعده خوسيه فيليكس دياز، فإن الظروف الجوية السيئة منعت اللاعبين من النزول إلى أرض الملعب لأسباب تتعلق بالسلامة. وتفرض البروتوكولات المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية صرامة كبيرة في التعامل مع العواصف الرعدية، وهو ما يحتم الالتزام التام بتعليمات السلطات. هذا الإلغاء المفاجئ أربك الخطط التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب قبل مباراة الحسم.