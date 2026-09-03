فوضى يعيشها صلاح في تركيا .. طرابزون يطيح رسميًا بمدربه بعدما رفض استقالته!

بلغ الوضع في طرابزون سبور مرحلة الغليان هذا الأسبوع، إذ أكد النادي أخيرًا رحيل المدرب. وجاء هذا القرار بمثابة مفاجأة كبرى نظرًا إلى أن مجلس الإدارة كان قد أعلن دعمه العلني للمدرب قبل أقل من سبعة أيام. وقد بدأت الاضطرابات في أعقاب الهزيمة المذلة بمجموع مباراتين 5-0 أمام فريق فيرينتسفاروشي المجري في ملحق الدوري الأوروبي مباشرة.

وعقب تلك الكارثة القارية، حاول تقي بشكل مثير أن يتنحى عن منصبه، مصرّحًا بأنه "يملك الحق في معاقبة نفسه" بسبب الأداء الضعيف للفريق. لكن في تطور غريب، رفض النادي في البداية السماح له بالرحيل.

وأصدرت الإدارة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن استقالته "قوبلت بالرفض"، وأصرّت على أن يقود الفريق في مباراته المحلية التالية. غير أن هذا التصويت بالثقة القصير الأمد تبخّر سريعًا بعدما سقط الفريق بهزيمة 2-1 أمام أمدسبور يوم الثلاثاء.



