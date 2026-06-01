تتأرجح مشاعر جمهور الاتحاد بين أفراح وأحزان على مدار الساعات القليلة الماضية، على إثر آخر التطورات التي يشهدها النادي سواء بشأن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو أو البيع لشركة أجنبية.
أفراح إقالة سيرجيو كونسيساو تتوقف .. عملية بيع الاتحاد تنهار ورحيل وشيك لنجم الفريق
الاتحاد يعلن إقالة كونسيساو
بعد موسم صفري على كافة الأصعدة، وبعد الكثير من القيل والقال، أعلن النادي الجداوي رسميًا اليوم الإثنين، إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم سيرجيو كونسيساو.
رحيل كونسيساو جاء بالتراضي بين الطرفين، بعد مراجعة وتقييم لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم الإعلان بعد عن خليفته.
هذا الرحيل جاء ليطمئن جمهور العميد الذي طالب قبل أشهر بإقالة كونسيساو، لكن دون استجابة فورية من المسؤولين، بل إن بعض التقارير الصحفية زعمت خلال الفترة الماضية أن الأمور المالية قد تعيق رحيل البرتغالي وقد يستمر في قيادة الفريق بالموسم المقبل.
انهيار عملية بيع الاتحاد
لكن السعادة برحيل كونسيساو لم تستمر طويلًا، بعد الأنباء التي كشفتها شبكة "إي إس بي إن" بشأن عملية بيع نادي الاتحاد لشركة أجنبية بدلًا من استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي عليه.
بحسب الشبكة الأجنبية فإن عملية بيع الاتحاد لشركة أجنبية خاصة تم عرقلتها من الجهات الحكومية – صندوق الاستثمارات – ولم يتم إتمامها.
وأشارت "إي إس بي إن" إلى أن عطفًا على عرقلة بيع الاتحاد فإن مصير ميزانية التعاقدات في الموسم الجديد 2026-27 غامض بل لا يملك ما يكفي سواء لتجديد العقود أو لشراء لاعبين جدد.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على نسبة 75% من ملكية نادي الاتحاد، يسعى لبيع النادي لإحدى الشركات، على غرار ما حدث في الهلال، الذي استحوذ الأمير الوليد بن طلال على نسبة 70% من ملكيته، مع بقاء 30% في يد صندوق الاستثمارات.
رحيل وشيك لفابينيو
شبكة "إي إس بي إن" واصلت مزاعمها، مؤكدة أن لاعب الوسط البرازيلي فابينيو سيرحل عن الاتحاد فور نهاية كأس العالم 2026 بالتزامن مع نهاية عقده.
رحيل فابينيو يأتي على إثر المشاكل الإدارة والاقتصادية التي يعاني منها النادي الجداوي، في ظل تقاضيه 24 مليون يورو سنويًا.
وأوضحت الشبكة أن فابينيو يركز حاليًا على كأس العالم، ولن يتخذ قراره سواء بالبقاء في منطقة الشرق الأوسط أو العودة لأوروبا إلا بعد انتهاء الحدث العالمي.
فيما يتمسك لاعب الوسط البرازيلي بمواصلة مسيرته الاحترافية، ولا يريد العودة لبلاده حاليًا، إذ أن الملاعب الأوروبية الأقرب له بعد الرحيل عن الاتحاد.
مسيرة فابينيو مع الاتحاد
صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم للنمور في صيف 2023 قادمًا من نادي ليفربول مقابل 46.70 مليون يورو، فيما ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.
وشارك فابينيو في 111 مباراة مع العميد، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.
فيما توج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2024-25.