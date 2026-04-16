هل يسير نائمًا نحو الإقالة؟ موقف ليفربول النهائي من إقالة سلوت لو فشل في التأهل لدوري الأبطال

في الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التوتر في أنفيلد بالنسبة لسلوت. بعد خروج ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، كان الرأي السائد هو أن المدرب الهولندي قد يُقال من منصبه في نهاية هذا الموسم المخيب للآمال. وكتبت صحيفة «ديلي ميل» بعد هزيمة ليفربول 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل أبريل: «سلوت يسير نائمًا نحو الإقالة».

ومع ذلك، وفقًا للصحفي ديفيد أورنستين، لا تزال إدارة النادي ملتزمة بخطتها طويلة الأمد لدعم سلوت، الذي يمتد عقده حتى عام 2027، بغض النظر عما إذا كان الموسم سينتهي في النهاية بإنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى.

لا يزال بإمكان ليفربول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر المقعد الخامس الجديد الذي حصلت عليه الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن ترتيبه الحالي في المركز الخامس لا يتفوق إلا بأربع نقاط على تشيلسي الذي يحتل المركز السادس.

وتبدو المباريات المتبقية صعبة للغاية: ديربي ميرسيسايد يوم الأحد في إيفرتون، يليه كريستال بالاس على أرضه، ثم ثلاث مباريات حاسمة تتبع بعضها البعض بسرعة — خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد وأستون فيلا، مع زيارة من تشيلسي بينهما. وفي الجولة الأخيرة، يزور الفريق برينتفورد، الذي يحتل المركز السابع حالياً وربما لا يزال يطمح هو الآخر للتأهل إلى البطولات الأوروبية.