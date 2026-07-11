الاتحاد الجزائري في ورطة .. ظنوا أن راتب شهرين يكفي لإقالة بيتكوفيتش قبل تلقي صدمة مفاجئة!

ذكر الصحفي ديان أمي، بأن إبراهيم مازا، نجم المنتخب الجزائري، استشاط غضبًا وأخبر زملاءه في غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة أمام سويسرا، بأنه لن يلعب مع "محاربي الصحراء"، مجددًا إذا ما بقي المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس الجهاز الفني.

وتمثل اعتراض إبراهيم مازا، على اعتماد بيتكوفيتش عليه في مركز المهاجم، في مباراة سويسرا، ما أدى إلى عدم تقديم مستواه المأمول، بسبب الدفع به في غير مركزه.

الأزمة لم تتوقف عند واقعة إبراهيم مازا، بل إن الصحفي ديان أمي، ذكر بأن خلافًا حادًا نشب بين رياض محرز وفلاديمير بيتكوفيتش، بعد صافرة النهاية في غرفة الملابس، حيث تواجه المدرب لمصافحة ومعانقة بعض لاعبي المنتخب السويسري.

هذا الأمر أثار غضب رياض محرز، ليبلغ الفريق بأن هذه مباراته الأخيرة مع الجزائر، فيما يتوقع أن تكون مواجهة سويسرا هي الأخيرة لبيتكوفيتش مع "محاربي الصحراء"، على أن يتم مناقشة التعويضات مع التوجه لإقالته.