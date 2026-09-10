إنزاجي أم بوسيتش؟ خالد الشنيف : اليوم ستتم إقالة هذا المدرب من دوري روشن!

من بين كل الأسماء التي لا تعيش بداية جيدة في دوري روشن، يبرز بوسيتش بشكل واسع، حيث يمتلك الأهلي 9 نقاط من 6 مباريات تحت قيادته حتى الآن في الموسم الجديد 2026/2027.

الراقي فاز في 3 مباريات فقط وخسر في 3 مواجهات، مما تسبب في موجة غضب عنيفة تجاه المدرب القادم حديثًا إلى دوري روشن السعودي، وكانت الهزيمة الأسوأ ضد الهلال بنتيجة 3/0.

برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، سبق أن ناقش فكرة رحيل بوسيش، بعدما فشل في الحفاظ على الحالة المميزة التي تمتع بها الفريق قبل رحيل الألماني ماتياس يايسله.

ومن جانبه قال الإعلامي إبراهيم العنقري ردًا على هذا السؤال:"أنا مع استمراره بالفريق".

وأما فيصل زين:"من البداية كنت مع عدم وجوده، أعتقد أن نونو سانتو هو البديل الأنسب له، ولكن هذا اختيارهم".

ورد محمد الدهش على هذا السؤال:"أعتقد أن استمراره أفضل حاليًأ، لا يزال من المبكر الحكم عليه"، وهو ما أيده الناقد عماد السالمي.