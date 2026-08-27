كتب مجد إفريقيا: يايا توريه "مدرب تاريخي" لم تحرقه نار السعودية.. وقال لأوروبا "كفى"!

لم تكن رحلة الأسطورة الإيفوارية يايا توريه، مجرد انتقال اعتيادي من خوض المعارك التكتيكية بقدميه، إلى توجيهها من وراء خط التماس؛ بل إعلانًا لـ"عهد إفريقي جديد"، في عالم التدريب.

نعم.. توريه الذي كتب مجده الشخصي كـ"لاعب"، سواء مع العملاق الكتالوني برشلونة أو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ها هو يدخل عالم التدريب من أوسع الأبواب، في الموسم الرياضي الحالي.

والحقيقة أن دخول هذا الرمز الإيفواري الكبير عالم التدريب، لم يكن وليد الموسم الرياضي الحالي، وإنما بدأ قبل 5 سنوات من الآن تقريبًا؛ ولكنه عمل كـ"مساعد" فقط، أو مديرًا فنيًا في الفئات السنية.

لذا.. فإن الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ يُعد الانطلاقة الحقيقية لمسيرة يايا توريه، كـ"مدير فني" على المستوى الاحترافي الكبير.

ولم يحتج توريه إلا لشهرين أو أقل، من أجل كتابة مجده في عالم التدريب؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..