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أحمد فرهود

كتب مجد إفريقيا: يايا توريه "مدرب تاريخي" لم تحرقه نار السعودية.. وقال لأوروبا "كفى"!

فقرات ومقالات
يايا توريه
سلوفان براتيسلافا
برشلونة
مانشستر سيتي
السعودية
بيب جوارديولا
روبرتو مانشيني
دوري أبطال أوروبا
الدوري السلوفاكي

العالم أمام وجه تدريبي جديد مُبشر للغاية..

لم تكن رحلة الأسطورة الإيفوارية يايا توريه، مجرد انتقال اعتيادي من خوض المعارك التكتيكية بقدميه، إلى توجيهها من وراء خط التماس؛ بل إعلانًا لـ"عهد إفريقي جديد"، في عالم التدريب.

نعم.. توريه الذي كتب مجده الشخصي كـ"لاعب"، سواء مع العملاق الكتالوني برشلونة أو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ها هو يدخل عالم التدريب من أوسع الأبواب، في الموسم الرياضي الحالي.

والحقيقة أن دخول هذا الرمز الإيفواري الكبير عالم التدريب، لم يكن وليد الموسم الرياضي الحالي، وإنما بدأ قبل 5 سنوات من الآن تقريبًا؛ ولكنه عمل كـ"مساعد" فقط، أو مديرًا فنيًا في الفئات السنية.

لذا.. فإن الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ يُعد الانطلاقة الحقيقية لمسيرة يايا توريه، كـ"مدير فني" على المستوى الاحترافي الكبير.

ولم يحتج توريه إلا لشهرين أو أقل، من أجل كتابة مجده في عالم التدريب؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • imago-sport-1081361176.jpgBranislav Racko

    يايا توريه.. "أول مدرب إفريقي" في دوري أبطال أوروبا

    في الأول من يوليو 2026؛ أعلن نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي التعاقد مع الإيفواري يايا توريه، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    توريه البالغ من العمر 43 سنة، وقع على عقود تربطه بفريق سلوفان براتيسلافا الأول؛ لمدة 3 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2029.

    وكانت أولى مهام توريه التدريبية مع الفريق السلوفاكي؛ هي تجاوز التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وبالفعل.. نجح هذا الرمز الإيفواري الكبير، في تحقيق هذا الهدف الأوروبي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدور الثاني من التصفيات: تجاوز عقبة إيبيريا 1999 الجورجي؛ بالفوز عليه (3-1) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    * الدور الثالث من التصفيات: تجاوز عقبة نادي مييلبي السويدي؛ بالفوز عليه (4-1) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    ثم جاءت المباراة الأكثر تعقيدًا في التصفيات النهائية؛ وذلك عندما واجه سلوفان براتيسلافا نظيره السلوفيني سيلجي، لحجز بطاقة التأهُل إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وتلقت كتيبة يايا توريه ضربة قوية، بالتعادل (1-1) في سلوفاكيا؛ ولكنها نجحت في التعويض على أرض سيلجي، بالفوز (2-1) والتأهُل رسميًا.

    المهم.. بهذا التأهُل كتب توريه التاريخ؛ حيث أصبح "أول مدرب إفريقي" يقود فريقه إلى مرحلة المجموعات أو الدوري، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    نعم.. كانت هُناك تجربة إفريقية سابقة للنيجيري ندوبويسي إيجبو؛ الذي قاد نادي تيرانا الألباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عام 2020.

    لكن عزيزي القارئ، إيجبو خسر مع فريقه تيرانا في التصفيات؛ لذا فإن توريه هو "أول مدرب إفريقي" فعليًا، يتأهل إلى مرحلة المجموعات أو الدوري بالنظام الحديث.

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  • imago-sport-1081361359.jpgBranislav Racko

    بداية رائعة.. يايا توريه "لا يعرف الهزيمة" مع سلوفان براتيسلافا

    كما ذكرنا.. نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي؛ هو أول تجربة للإيفواري يايا توريه كـ"مدير فني" على المستوى الاحترافي، بعد أن عمل مساعدًا ومدربًا في الفئات السنية.

    وتبدو بدايات توريه كـ"مدير فني" مُبشرة للغاية؛ حيث لم يعرف المدرب الإيفواري طعم الهزيمة، حتى وقتنا هذا.

    وخاض توريه 10 مباريات، على رأس القيادة الفنية لفريق سلوفان براتيسلافا الأول لكرة القدم؛ وذلك منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على النحو التالي:

    * فوز: 8.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 0.

    * أهداف مسجلة: 24.

    * أهداف مستقبلة: 5.

    وجاءت مباريات سلوفان العشر؛ بواقع 6 في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، و4 في مسابقة الدوري السلوفاكي.

    وفي المباريات الأربع بالدوري؛ قاد توريه فريقه لتحقيق العلامة الكاملة "12 نقطة"، مع تسجيل 14 هدفًا واستقبال واحد فقط.

    وبالطبع.. لا يوجد فريق لا يخسر في عالم الساحرة المستديرة؛ إلا أننا نتحدث عن أن بدايات توريه التدريبية مُبشرة للغاية، بناء على الأرقام والإنجاز الأوروبي - سالف الذكر -.

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    مرحلة صعبة.. "نار السعودية" لم تحرق يايا توريه!

    الآن.. لنعود إلى الوراء قليلًا عزيزي القارئ؛ وذلك قبل أن يتولى يايا توريه القيادة الفنية لنادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي صيف 2026، بشكلٍ رسمي.

    توريه عمل كـ"مساعد مدرب" ومديرًا فنيًا في الفئات السنية، في الفترة من 2021 وحتى 2024؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مساعد مدرب في نادي أولمبيك دونتسيك الأوكراني.

    * ثانيًا: مساعد مدرب في نادي أحمت غروزني الروسي.

    * ثالثًا: مديرًا فنيًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

    * رابعًا: مساعد مدرب في نادي ستاندار لييج البلجيكي.

    * خامسًا: مساعد مدرب في منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    ومن بين كل هذه المحطات؛ فإن تلك التي يجب الوقوف أمامها بحق، هي تجربته مع منتخب السعودية من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024.

    وقتها.. عمل توريه مساعدًا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ إلا أن الجهاز الفني الذي كان يايا أحد أبرز عناصره، تعرض لانتقادات عنيفة للغاية من الجماهير السعودية.

    وتم اتهام جهاز مانشيني وتوريه، بتدمير منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: أسلوب لعب لا يتناسب مع نجوم المنتخب.

    * ثانيًا: اختيارات فنية سيئة للكثير من العناصر.

    * ثالثًا: الصدام مع نجوم المنتخب الكبار.

    بل أن فترة مانشيني وتوريه، صاحبها أزمة كبيرة للغاية؛ تتمثّل في توجيه اتهامات إلى عددٍ من اللاعبين الكبار أمثال سلمان الفرج ونواف العقيدي، بـ"التمرد" ورفض اللعب للمنتخب.

    أي أننا نتحدث هُنا عزيزي القارئ، عن أن فترة توريه كـ"مساعد مدرب" في منتخب السعودية الأول؛ كانت مليئة بالأزمات والمشاكل الخطيرة، التي كادت تؤثر على مسيرته.

    إلا أنه مثلما كان لاعبًا كبيرًا، يبدو أن يايا توريه سيكون مديرًا فنيًا رائعًا أيضًا؛ حيث لم يجعل نار السعودية تحرقه، بل اكتسب منها خبرة تفيده الآن في تجربته الأولى كـ"مدير فني" لنادي سلوفان براتيسلافا.

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    بيب جوارديولا.. عندما تنبأ "الفيلسوف الإسباني" بمستقبل يايا توريه

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أننا أمام وجه تدريبي جديد مُبشر للغاية، وهو الإيفواري يايا توريه.

    وليس بأمر غريب أن يكون توريه مدربًا كبيرًا؛ خاصة إذا ما تذكرنا تصريحات المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عنه، عندما أشرف على تدريبه في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    جوارديولا كان يؤكد دائمًا على أن توريه، يسأله عن بعض الأمور التكتيكية المهمة؛ وذلك بعد نهاية الحصص التدريبية، سواء في برشلونة أو السيتزنس.

    وحسب الفيلسوف الإسباني أيضًا، تمتع توريه بـ"حس المدير الفني"؛ عندما كان لاعبًا، أي قبل دخوله عالم التدريب أساسًا.

    ومن هُنا؛ نفهم أن هذا الرمز الإيفواري الكبير تعلم من مدرب عظيم مثل جوارديولا، وهو الأمر الذي قد يساعده على النجاح كـ"مدير فني".

    والأمر لا يزال مبكرًا جدًا بالطبع، ويجب الانتظار أكثر للتعرف على مسيرة توريه التدريبية؛ لكن يبقى أنه في أقل من شهرين فقط، قاد هذا الرجل قارة بأكملها لكتابة المجد في دوري أبطال أوروبا.

    يايا توريه وكأنه قال لأوروبا "كفى"؛ عندما أصبح "أول مدير فني إفريقي" يتأهل إلى مرحلة المجموعات أو الدوري من مسابقة دوري الأبطال، على أمل إكمال هذه القصة الجميلة بنجاح أكبر.