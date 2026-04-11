رغبة مالديني وأليجري.. ميلان يضع عينه على "قاهره" زانيولو في الميركاتو المقبل

في ملعب "لا سكالا"، قدّم نيكولو زانيولو نجم أودينيزي أداءً فنياً رائعاً أمام ميلان، الذي كاد أن ينضمّ إليه مرتين في الماضي..

حصد صاحب القميص رقم 10 في صفوف أودينيزي جائزة أفضل لاعب في المباراة بالمناصفة مع زميله في الفريق آرثر أتا. قدم أداءً متكاملاً استعرض فيه أفضل ما يملكه من مهارات: انطلاقات مدمرة بالكرة، ولمسات سحرية لتهيئة زملائه للتسديد، وقدرة فائقة على صناعة اللعب سواء عند اختراقه من العمق نحو المرمى أو عند توسعه بالقرب من خط التماس.

كان لاعب روما السابق حاسماً في مناسبتين، الأولى من خلال الهجمة المرتدة التي أدت إلى هدف بارتيساجي بالخطأ في مرماه إثر عرضية عطا، والثانية بالتمريرة الموجهة بدقة نحو إيكيلينكامب ليسجل الهدف الثاني، ما وضع المباراة تماماً في مسار أودينيزي، الذي حقق الفوز بنتيجة 3-0 في سان سيرو.

  • جرعة تواضع حاسمة

    بعد تجوال طويل بين إسطنبول عبر بوابة جلطة سراي وأتالانتا وفيورنتينا، قرر زانيولو التراجع خطوة إلى الوراء والبدء من جديد مع نادٍ إقليمي بأقل قدر من الضغوطات مثل أودينيزي. بالنسبة لشاب حصل على كل شيء وبسرعة بين إنتر وروما والمنتخب الإيطالي، كانت هذه الخطوة بمثابة "جرعة تواضع" ضرورية وحقيقية لاستعادة نفسه، واستعادة أسلوب اللعب الذي منحه لقب "موهبة كرة القدم الإيطالية الواعدة".

    انخرط نيكولو بشكل مثالي في عالم أودينيزي، وجاءت العروض القوية كنتيجة طبيعية لذلك: فبعيداً عن الأرقام الجيدة التي تشير إلى تسجيله 5 أهداف وصناعته لـ 6 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، فإن أسلوبه وعقليته على أرض الملعب هما ما يثير الإعجاب حقاً.

    ليس من قبيل الصدفة أن يتحدث مدرب أودينيزي "رونيايتش" عن لاعبه قائلاً: "نحن نهاجم معاً وندافع معاً. يمتلك ميلان جودة فردية تفوق ما لدينا، لكننا لعبنا بطاقة كبيرة. قدم زانيولو مباراة رائعة، بانضباط كبير، حتى في الجانب الدفاعي؛ إنه يتحسن، وهو في طور التطور، ويمكنه تقديم الأفضل. أنا سعيد جداً بالطريقة التي يلعب بها: إذا استمر على هذا النحو، فسيحظى بالتأكيد بفرصة العودة للعب مع المنتخب الوطني".

    "الانضباط" و"الجانب الدفاعي" هما الكلمتان المفتاحيتان اللتان أعادتا إشعال اهتمام ميلان، وهو الاهتمام الذي كان قريباً من التحقق في أكثر من مناسبة بالماضي.


  • مالديني كان يريده

    تقاطع طريقا زانيولو وميلان عدة مرات في الماضي القريب: كان مالديني وماسارا من أشد المعجبين به، وكانت كل فترة انتقالات تمثل فرصة مناسبة لمحاولة خوض هذا الرهان الجذاب. تعود المرة الأولى إلى صيف عام 2022، عندما كان نيكولو هو الخيار المفضل في حال تعثر المفاوضات الطويلة والمعقدة مع كلوب بروج بشأن دي كيتيلاري.

    كانت إدارة "الروسونيري" مقتنعة به لدرجة أنها تحركت بالفعل في الربيع: الموهبة المنحدرة من إقليم ليغوريا كان سيرحب بهذه الوجهة، لكن نهائي تيرانا ومطالب روما المالية شكلا جداراً كان من الصعب، بل من شبه المستحيل، تجاوزه.

    جاء الفصل الثاني في يناير 2023، عندما حاول مالديني وماسارا مرة أخرى. كان نيكولو يعيش فترة صعبة للغاية، وكان متحمساً للانتقال إلى ميلانو: اللقاءات السابقة تركت أثراً، وكان من الممكن أن يمثل سان سيرو المكان المثالي لتكريس نجوميته. في روما لم يكن يلعب، وانقطعت حبال الود بينه وبين مورينيو، مما دفع مالديني وماسارا لمحاولة فتح باب المفاوضات.

    لطالما طلب روما مبالغ طائلة، تتراوح بين 25 و30 مليون يورو، دون أن يبدي أي استعداد لتقديم خصومات أو تنازلات لنادٍ منافس له على نفس الأهداف. علاوة على ذلك، كان مالديني، بالاتفاق مع وكلاء اللاعب، مستعداً للتعاقد معه حتى بعد تجربته في جلطة سراي، لكن رحيل مالديني عن ميلان أجهض الفكرة في مهدها. وفي شهر يونيو التالي، تعاقد الروسونيري مع بوليسيتش.

  • عودة إلى الواجهة

    اليقين الوحيد حالياً بشأن مستقبل زانيولو هو أن أودينيزي سيُفعل بند شراء عقده من جلطة سراي في شهر يوليو مقابل 10 ملايين يورو. وماذا عن ميلان؟ عاد النادي ليبدي اهتماماً ملموساً بناءً على طلب صريح من أليجري، الذي أراد ضمه سابقاً عندما كان مدرباً ليوفنتوس.

    تعتمد احتمالات انتقاله، هذه المرة بشكل جدي، إلى صفوف الروسونيري على عاملين أساسيين: بقاء أليجري على مقاعد بدلاء النادي، والمطالب المالية التي سيحددها أودينيزي للتخلي عن لاعب قوي أصبح الآن أكثر نضجاً.

    بعد وصوله على سبيل الإعارة من جلطة سراي الصيف الماضي، يمكن شراء عقده نهائياً مقابل 10 ملايين يورو، أو دفع 5 ملايين يورو مع ترك نسبة 50% للأتراك من قيمة أي عملية بيع مستقبلية.

