إضراب مفاجئ.. زلزال العمال يهدد افتتاح مونديال 2026 في ملعب لوس أنجلوس

وافقت الأغلبية الساحقة من العمال بنسبة بلغت 96% على الدعوة المفتوحة للإضراب، وهم يمثلون طاقم العمل الحيوي التابع لنقابة "يونايت هير لوكال 11" وجاء هذا القرار الحاسم بعد استمرارهم في العمل لأكثر من عام كامل دون تجديد عقودهم الرسمية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن وكالة الأنباء الإسبانية، فإن هذا الملعب الشهير الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، من المقرر أن يحتضن ثماني مباريات كاملة خلال نهائيات كأس العالم 2026، من بينها المواجهة المرتقبة والافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى استضافة إحدى مباريات الدور ربع النهائي من هذه البطولة العالمية الكبرى.