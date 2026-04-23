وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تشير الفحوصات الأولية التي أجريت مساء الأربعاء إلى أن الجناح البالغ من العمر 18 عامًا قد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.
الاحتمال الأسوأ هو الأقرب .. "نسبة 30%" تنهي موسم يامال وتهدد مشاركته في كأس العالم
مدة غياب يامال
سيغيب يامال عن الملاعب لمدة لا تقل عن خمسة إلى ستة أسابيع، وقد يطول غيابه أكثر إذا تأخر تعافيه. وهذا الجدول الزمني يستبعده عن بقية الموسم المحلي ويضع مشاركته في كأس العالم موضع شك كبير.
ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات اليوم، الخميس، من أجل الوصول إلى الحكم النهائي بخصوص مدة غياب اللاعب والطريقة الأفضل لتعافيه.
ومع تبقي سبعة أسابيع بالضبط على انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من المقرر أن تخوض إسبانيا مباراتها الافتتاحية ضد كاب فيردي في 15 يونيو، بعد أربعة أيام من المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.
إصابة غريبة
تعرض يامال لإصابة غريبة خلال مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو. في الدقيقة 40، سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بثقة ركلة جزاء كان قد حصل عليها بنفسه ليمنح برشلونة التقدم.
وهو التقدم الذي ظل حتى نهاية المباراة. لكن بدلاً من الاحتفال، أشار إلى مقاعد البدلاء فور تسجيله الركلة بأنه أصيب، ثم سقط على الأرض وظل مستلقياً على الملعب، بينما وقف زملاؤه حوله، وبدا بعضهم في حيرة من أمرهم.
هرع الفريق الطبي لبرشلونة على الفور لعلاج النجم الشاب، الذي غادر الملعب بعد ذلك وهو يعرج، وبدا عليه خيبة الأمل، متجهاً مباشرةً إلى نفق الملعب. وحل محله روني بردغجي.
وحتى لو غاب يامال عن المباريات المتبقية، سيظل برشلونة يتمتع بميزة كبيرة على ريال مدريد في سباق المنافسة على الليجا، لكن لا تزال هناك عدة مباريات حاسمة قبل أن يتمكن من حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو في مايو.
رأي طبيب متخصص
وفي هذا السياق قال الطبيب المتخصص بيدرو لويس ريبول لإذاعة "كادينا سير":"هذا النوع من الإصابات معدل الانتكاس فيه يصل إلى 30%، لذلك يجب التعامل معه بحذر فيما يخص موعد عودة اللاعب".
وأضاف:"مدة التعافي تعتمد على مكان الإصابة، عندما تكون في باطن العضلة فالتوقعات تكون إيجابية، وأما لو كانت في ملتقى العضلة بالوتر أو الوتر نفسه، تصبح الأمور أكثر خطورة وتحتاج لمدة تصل إلى 6 أسابيع".
خطر الغياب عن المونديال
وعن هذا الأمر قال ريبول:"من المبكر الحكم على موقفه من المشاركة في كأس العالم الآن، لا نستطيع الجزم بخصوص معاناته من تمزق أو تشجع عضلي".
وأوضح:"لويس دي لا فوينتي من نوعية المدربين الذين يفضلون تواجد لاعبيهم بكامل جاهزيتهم، لذلك ظهوره مرة أخرى هذا الموسم يبدو صعبًا، لأن نسبة تعرضه لانتكاسة تصل إلى 30% مما يجعله مهددًا بالغياب عن البطولة".