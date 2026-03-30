إصابة ويسلي: كم عدد المباريات التي سيغيب عنها مع روما، وما هي هذه المباريات؟

هذه هي الفترة التي تترقب فيها الأندية بقلق مباريات المنتخبات الوطنية، على أمل ألا يتعرض لاعبوها للإصابة. لكن، كالعادة، يحدث دائماً أن يصاب لاعب ما ويصبح غير قادر على المشاركة في المباريات التالية. وفي هذا الصدد، لا توجد أخبار سارة في صفوف روما: خلال المباراة الودية بين البرازيل وفرنسا (التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح فريق ديشامب)، تعرض لاعب الجناح في روما ويسلي لإصابة، واضطر إلى الخروج قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة ليحل محله روجر إيبانيز، الذي يلعب حالياً في المملكة العربية السعودية مع فريق الأهلي.



