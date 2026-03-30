هذه هي الفترة التي تترقب فيها الأندية بقلق مباريات المنتخبات الوطنية، على أمل ألا يتعرض لاعبوها للإصابة. لكن، كالعادة، يحدث دائماً أن يصاب لاعب ما ويصبح غير قادر على المشاركة في المباريات التالية. وفي هذا الصدد، لا توجد أخبار سارة في صفوف روما: خلال المباراة الودية بين البرازيل وفرنسا (التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح فريق ديشامب)، تعرض لاعب الجناح في روما ويسلي لإصابة، واضطر إلى الخروج قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة ليحل محله روجر إيبانيز، الذي يلعب حالياً في المملكة العربية السعودية مع فريق الأهلي.
إصابة ويسلي: كم عدد المباريات التي سيغيب عنها مع روما، وما هي هذه المباريات؟
متى يمكن أن يعود ويسلي؟
عاد ويسلي بالفعل إلى روما، وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابة في العضلة والوتر في العضلة الفخذية الثنائية الرأس في الفخذ الأيمن. وبالتالي، سيغيب البرازيلي بالتأكيد عن المباراة المقبلة لفريق غاسبيريني، الذي سيواجه إنتر في المباراة الكبرى بملعب سان سيرو عند استئناف الدوري: ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد في عيد الفصح، 5 أبريل، الساعة 20:45. وبالنظر إلى جدول مباريات الجيالوروسي، قد يعود ويسلي للعب في مباراة 25 أبريل ضد بولونيا، بعد أن يغيب، بالإضافة إلى مباراة إنتر، عن مباراتي بيزا وأتالانتا (10 و18 أبريل).
من يمكنه أن يلعب بدلاً من ويسلي
في انتظار عودة ويسلي، سيتعين على غاسبيريني إيجاد حل جديد للجناح الأيسر، حيث كان قد أشرك البرازيلي حتى الآن (الذي يلعب عادةً في الجناح الأيمن). أحد الاحتمالات هو إشراك كوستاس تسيميكاس، البديل الطبيعي في هذا المركز؛ والفكرة الأخرى هي الهولندي ديفاين رينش، ويمكن أيضًا إشراك ستيفان الشعراوي في هذا المركز لتشكيل تشكيلة أكثر هجومية. كما يجب الانتباه إلى خيار أنجليينو، الذي يستعيد لياقته بعد غياب طويل.