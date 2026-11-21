كين تعرض لإصابة قوية خلال تعادل بايرن ميونخ مع كولن، أمس، الجمعة، وتبين أنه يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، ليواجه الغياب عن الملاعب لفترة طويلة للغاية، حيث أصيب خلال محاولته الوصول إلى كرة عرضية لعبها زميله مايكل أوليسي.

ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، توقع أن يغيب هاري كين لفترة تصل إلى 3 أشهر، مما يوصل ضربة قوية للغاية للنادي البافاري، في تأكيد على وجود لعنة تخص الفائزين بالكرة الذهبية!

المهاجم الإنجليزي الحاصل على الكرة الذهبية في 26 أكتوبر الماضي ليس الأول .. هناك قائمة حافلة بالنجوم منذ بدايات ظهور الجائزة وحتى الآن، ممن تعرضوا لإصابات قوية بعد فترة قصيرة من الحصول عليها أثرت على مسيرتهم بدل هددتها بشكل كامل، وهو سيناريو لا يتمناه النجم المخضرم..