فيديو | خرج على نقالة ونجا زميله .. إصابة عنيفة لنواف العقيدي خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام الكويت

استضاف ملعب الإنماء في جدة اليوم الأربعاء، مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من النسخة السابعة والعشرين لكأس الخليج العربي 2026.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر المباراة، إحراز الصقور الخضر هدف الفوز عن طريق يوسف الحقان بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت تسديدة همام الهمامي برأسه.

وبعد الهدف بخمس دقائق، وقع الحارس السعودي نواف العقيدي مصابًا..



